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Украинский политик: Зеленский не замечает назревающей в стране революции

20 июля 2020, 16:00  •  156 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Об этом заявил один из политиков
Депутат Верховной рады Гео Лерос озвучил свои страшные опасения. По его словам, сейчас жители Украины эмоционально настроены так, как это было во времена Майдана. Политик заключил: в офисе президента Владимира Зеленского не воспринимают этот сигнал всерьез.
Лерос пояснил: он писал помощнице главы Украины и просил назначить встречу. Депутат хотел сообщить о том, что в данный момент происходит на улицах страны. Также политик собирался озвучить свои опасения по поводу схожести ситуации с 2013-2014 годами. Об этом он рассказал в эфире "Пятого канала".
К тому же Гео Багратович уточнил, он хотел донести до президента именно тот факт, что большинство людей настроено "революционно". Также политик вспомнил события, которые происходили 6-7 лет назад. По его мнению, тогда народ был готов побросать все и выйти на улицы из-за несправедливости властей, пишет "ПолитНавигатора".
Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский назвал имена главных виновников возможного распада Украины. Эксперт также посчитал нынешнего президента Владимира Зеленского слабым руководителем. Со слов политтехнолога, его правление на протяжении всего срока неприемлемо.

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