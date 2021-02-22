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Украинский политик заверил, что США активно раскручивают войну с Донбассом
22 февраля 2021, 11:50 • 144 • Украина
Войну в Донбассе раскручивает не президент Украины Владимир Зеленский, а так называемые западные партнеры страны. Таким мнением с ФАН поделился бывший депутат Верховной рады Украины, политик Алексей Журавко.
Санкции против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это очень тревожная информация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Украине набирает силу реакционная тенденция: репрессиям подвергаются СМИ, политики и даже обычные граждане. Кроме того, Кремль обеспокоен ухудшением социально-экономической ситуации на Украине. В России видят, что украинцы испытывает проблемы с резким, лавинообразным ростом цен на ЖКХ.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что одновременно с этим Соединенные Штаты не скрывают своих намерений нарастить военный потенциал Украины. Это подстегивает «горячие головы» в Киеве попытаться агрессивно решить проблему Донбасса.
Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова по поводу ситуации на Украине. По его словам, Соединенные Штаты подталкивают Киев к войне с Донбассом.
Также бывший депутат Верховной рады заметил, что ситуация обострится не только на линии фронта в Донбассе, но и внутри самой Украины, поскольку киевские власти начали откровенно преследовать оппозиционных политиков.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что журналист Андрей Бабицкий заявил о готовности киевских властей возобновить войну в Донбассе. Он объяснил свои слова тем, что украинские силовики активно перебрасывают к линии фронта тяжелую технику и боеприпасы.
Автор: Андрей Барановский
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