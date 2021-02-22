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Украинский политик заверил, что США активно раскручивают войну с Донбассом

22 февраля 2021, 11:50  •  144 • Украина
Войну в Донбассе раскручивает не президент Украины Владимир Зеленский, а так называемые западные партнеры страны. Таким мнением с ФАН поделился бывший депутат Верховной рады Украины, политик Алексей Журавко.  
Санкции против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это очень тревожная информация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Украине набирает силу реакционная тенденция: репрессиям подвергаются СМИ, политики и даже обычные граждане. Кроме того, Кремль обеспокоен ухудшением социально-экономической ситуации на Украине. В России видят, что украинцы испытывает проблемы с резким, лавинообразным ростом цен на ЖКХ.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что одновременно с этим Соединенные Штаты не скрывают своих намерений нарастить военный потенциал Украины. Это подстегивает «горячие головы» в Киеве попытаться агрессивно решить проблему Донбасса.   
«Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия, и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему Донбасса силовыми методами», — заявил Песков.
Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова по поводу ситуации на Украине. По его словам, Соединенные Штаты подталкивают Киев к войне с Донбассом.
«Я полностью согласен с господином Песковым. Могу сказать, что войну в Донбассе активно раскручивает не Зеленский, а так называемые западные партнеры Украины в лице США. Не зря во время своего выступления новый президент Джо Байден упомянул Донбасс и Украину. Но агрессивные действия Киева по отношению к ДНР и ЛНР могут привести к тому, что Украина потеряет свою государственность. Все мы прекрасно помним, когда по этому поводу высказался президент России Владимир Путин», — сказал собеседник ФАН.
Также бывший депутат Верховной рады заметил, что ситуация обострится не только на линии фронта в Донбассе, но и внутри самой Украины, поскольку киевские власти начали откровенно преследовать оппозиционных политиков.  
«Кроме того, Украина пытается спровоцировать Россию по всем направлениям. Так, например, Службу безопасности Украины наделили возможностями проводить спецоперации операции на территориях других государств. Совет национальной безопасности страны тоже провоцирует конфликт, поскольку на прошедшей пресс-конференции было четко сказано, что киевским силовикам теперь разрешено стрелять по Донбассу.
Помимо этого, киевские власти забили последний гвоздь в крышку гроба под названием «украинская политика», фактически убрав из нее всех оппозиционеров. Мы дожились до того, что против украинских граждан уже вводят санкции. А это уже может привести к конфликту уже внутри самой Украины, поскольку несогласных с политикой Киева людей с каждым днем становится все больше. А это говорит о том, что киевские власти ведут страну к войне», — резюмировал Алексей Журавко.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что журналист Андрей Бабицкий заявил о готовности киевских властей возобновить войну в Донбассе. Он объяснил свои слова тем, что украинские силовики активно перебрасывают к линии фронта тяжелую технику и боеприпасы.
Автор: Андрей Барановский

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