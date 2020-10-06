Украинский политик встретился с президентом России и попросил вакцину

В резиденции Ново-Огарёво президент РФ Владимир Путин провёл встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком. Глава государства в двусторонней встрече заявил о готовности содействовать восстановлению отношений России и Украины.

Со свой стороны лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвал президента РФ рассмотреть возможность поставок российской вакцины против коронавируса.

Кроме того, признался иностранный гость, и он сам, и его семья уже вакцинировались от коронавируса вакциной "Спутник V".

После встречи с Путиным с Медведчуком также провёл беседу премьер-министр России Михаил Мишустин.

Украинский политик обратился к главе кабмина с просьбой снять часть российских санкций в отношении украинских промышленных предприятий. Мишустин пообещал изучить это предложение.