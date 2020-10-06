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Украинский политик встретился с президентом России и попросил вакцину

06 октября 2020, 20:45  •  73 • Политика
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарёво. В ходе разговора Медведчук призвал Путина рассмотреть вопрос о поставках российской вакцины.
В резиденции Ново-Огарёво президент РФ Владимир Путин провёл встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком. Глава государства в двусторонней встрече заявил о готовности содействовать восстановлению отношений России и Украины.
Со свой стороны лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвал президента РФ рассмотреть возможность поставок российской вакцины против коронавируса.
Кроме того, признался иностранный гость, и он сам, и его семья уже вакцинировались от коронавируса вакциной "Спутник V".
После встречи с Путиным с Медведчуком также провёл беседу премьер-министр России Михаил Мишустин.
Украинский политик обратился к главе кабмина с просьбой снять часть российских санкций в отношении украинских промышленных предприятий. Мишустин пообещал изучить это предложение.

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