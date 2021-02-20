Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Главная / Украина

Украинский политик уверен, что Киев поставил крест на «Минске-2» по Донбассу

20 февраля 2021, 11:15  •  136 • Украина
Киевские власти не будут выполнять Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку готовятся к очередному витку конфликта на линии соприкосновения сторон. Об этом ФАН заявил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Глава киевский делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук озвучил «план Б» по урегулировании ситуации на линии фронта в Донбассе. По его словам, Киев должен добиться признания того, что на территории ДНР и ЛНР идет «война» между Украиной и Россией. Политик считает, что конфликт в Донбассе завершится, если мировое сообщество надавит на РФ.
«Думаю, что основой должно быть одно — признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет «план Б», — рассказал экс-президент Украины.
Леонид Кравчук также заявил, что на Украине много «внутренних врагов», которые живут на территории страны, но не служат интересам ее народа. Поэтому, по его мнению, «пятая колонна» должна быть полностью «вычищена».
«Внутри страны не может быть враждебной пропаганды, должна быть вычищена из власти «пятая колонна», должны быть дисциплина и порядок. Любые отклонения от закона или попытка обойти его, небрежность или принятие вредных решений должны наказываться. Должна быть железная дисциплина всех и вся», — подчеркнул он.
Украинский политик Алексей Журавко прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей очередное высказывание представителя Киева в Трехсторонней контактной группе в Минске. По его словам, заявления киевской стороны о «пятой колонне» еще больше раскалывают Украину.
«Я очень хорошо знаю этого «хитрого лиса» Леонида Кравчука. Он просто так не будет делать таких заявлений. Наверное, ему уже поставили конкретную задачу говорить, что Россия — «враг». Что касается заявление о «пятой колонне», то это он имеет в виду всех русскоязычных граждан Украины. В своем изречении Кравчук дал понять, что зачистка инакомыслящих внутри Украины будет не только продолжаться, но и ужесточаться. Этим он усугубляет ситуацию внутри страны, еще больше ее раскалывая», — сказал собеседник ФАН.
Также Алексей Журавко указал, что киевские власти не будут выполнять Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку готовятся к очередному витку конфликта на линии соприкосновения сторон.
«Кроме того, данное высказывание экс-президента означает, что Украина поставила крест на Минских соглашениях — Киев их выполнять не будет. Не просто так Кравчук это все сказал. Уверен, что эти тезисы были продиктованы европейскими и американскими кураторами Украины. Все это говорит о том, что приближается конфликт. Естественно, на Россию киевские силовики нападать не будут — побоятся. Однако в Донбассе ситуация будет усугубляться», — резюмировал Алексей Журавко.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский адвокат Татьяна Монтян предрекла Киеву худшее поражение в истории, если ВСУ пойдут в наступление на Донбасс.   
Автор: Андрей Барановский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
19 февраля 2021, 09:35
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
19 февраля 2021, 09:35
Украина вместе с украинцами – готовое поле боя на случай «горячей» войны
20 февраля 2021, 07:35
Турецкая экспансия увязла в украинском болоте
19 февраля 2021, 09:35
В TikTok «затравили» киевскую школьницу за русский язык
19 февраля 2021, 19:40
Как красивейший русский город Одессу украинская власть превратила в руины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2021, 18:35
Названа главная ошибка Запада в отношении России
15 февраля 2021, 20:05
На Украине обеспокоены "распадом клуба" против России
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
15 февраля 2021, 10:00
Куда исчезла "лидер протеста"
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.