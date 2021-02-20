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Украинский политик уверен, что Киев поставил крест на «Минске-2» по Донбассу
20 февраля 2021, 11:15 • 136 • Украина
Киевские власти не будут выполнять Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку готовятся к очередному витку конфликта на линии соприкосновения сторон. Об этом ФАН заявил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Глава киевский делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук озвучил «план Б» по урегулировании ситуации на линии фронта в Донбассе. По его словам, Киев должен добиться признания того, что на территории ДНР и ЛНР идет «война» между Украиной и Россией. Политик считает, что конфликт в Донбассе завершится, если мировое сообщество надавит на РФ.
Леонид Кравчук также заявил, что на Украине много «внутренних врагов», которые живут на территории страны, но не служат интересам ее народа. Поэтому, по его мнению, «пятая колонна» должна быть полностью «вычищена».
Украинский политик Алексей Журавко прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей очередное высказывание представителя Киева в Трехсторонней контактной группе в Минске. По его словам, заявления киевской стороны о «пятой колонне» еще больше раскалывают Украину.
Также Алексей Журавко указал, что киевские власти не будут выполнять Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку готовятся к очередному витку конфликта на линии соприкосновения сторон.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский адвокат Татьяна Монтян предрекла Киеву худшее поражение в истории, если ВСУ пойдут в наступление на Донбасс.
Автор: Андрей Барановский
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