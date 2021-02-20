Украинский политик уверен, что Киев поставил крест на «Минске-2» по Донбассу

Киевские власти не будут выполнять Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку готовятся к очередному витку конфликта на линии соприкосновения сторон. Об этом ФАН заявил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Глава киевский делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук озвучил «план Б» по урегулировании ситуации на линии фронта в Донбассе. По его словам, Киев должен добиться признания того, что на территории ДНР и ЛНР идет «война» между Украиной и Россией. Политик считает, что конфликт в Донбассе завершится, если мировое сообщество надавит на РФ.

«Думаю, что основой должно быть одно — признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет «план Б», — рассказал экс-президент Украины.

Леонид Кравчук также заявил, что на Украине много «внутренних врагов», которые живут на территории страны, но не служат интересам ее народа. Поэтому, по его мнению, «пятая колонна» должна быть полностью «вычищена».

«Внутри страны не может быть враждебной пропаганды, должна быть вычищена из власти «пятая колонна», должны быть дисциплина и порядок. Любые отклонения от закона или попытка обойти его, небрежность или принятие вредных решений должны наказываться. Должна быть железная дисциплина всех и вся», — подчеркнул он.

Украинский политик Алексей Журавко прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей очередное высказывание представителя Киева в Трехсторонней контактной группе в Минске. По его словам, заявления киевской стороны о «пятой колонне» еще больше раскалывают Украину.

«Я очень хорошо знаю этого «хитрого лиса» Леонида Кравчука. Он просто так не будет делать таких заявлений. Наверное, ему уже поставили конкретную задачу говорить, что Россия — «враг». Что касается заявление о «пятой колонне», то это он имеет в виду всех русскоязычных граждан Украины. В своем изречении Кравчук дал понять, что зачистка инакомыслящих внутри Украины будет не только продолжаться, но и ужесточаться. Этим он усугубляет ситуацию внутри страны, еще больше ее раскалывая», — сказал собеседник ФАН.

Также Алексей Журавко указал, что киевские власти не будут выполнять Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку готовятся к очередному витку конфликта на линии соприкосновения сторон.

«Кроме того, данное высказывание экс-президента означает, что Украина поставила крест на Минских соглашениях — Киев их выполнять не будет. Не просто так Кравчук это все сказал. Уверен, что эти тезисы были продиктованы европейскими и американскими кураторами Украины. Все это говорит о том, что приближается конфликт. Естественно, на Россию киевские силовики нападать не будут — побоятся. Однако в Донбассе ситуация будет усугубляться», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский адвокат Татьяна Монтян предрекла Киеву худшее поражение в истории, если ВСУ пойдут в наступление на Донбасс.