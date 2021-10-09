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Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"

09 октября 2021, 09:05  •  165 • Политика
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко указал на значительное упущение президента страны Владимира Зеленского. По его словам, на месте Зеленского в этот день он "снял бы трубку" и сделал важнейший звонок.
По мнению Евгения Червоненко, Владимир Зеленский совершил большую ошибку, когда в день рождения президента России Владимира Путина не позвонил и не поздравил своего коллегу.
В эфире украинского телеканала "НАШ" политик отметил, что 7 октября он на месте президента Зеленского "снял бы трубку".
"В этот день открываются чакры и многие враги становятся друзьями", - полагает Червоненко.
По словам политика, не обязательно становиться "закоренелыми друзьями", но важно вести достойный диалог.
"Президенты могут быть друзьями условно", - считает он и добавляет, что настоящий президент всё же умеет виртуозно защищать интересы своей страны.
Стоит отметить, что на фоне практически ежедневных заявлений Киева о необходимости диалога между Зеленским и Путиным молчание в день рождения лидера России со стороны украинского президента - действительно крупный провал.

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