

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации, несмотря на то, что Киев была против этого. В ответ на такое решение украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что он не хочет быть «комнатной собачкой для Путина», отметив, что нужно быть настоящей сторожевой собакой, охраняющей «верховенство закона». Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации, несмотря на то, что Киев была против этого. В ответ на такое решение украинский депутатзаявил, что он не хочет быть «комнатной собачкой для», отметив, что нужно быть настоящей сторожевой собакой, охраняющей «верховенство закона».

В ходе дебатов Алексей Гончаренко неоднократно оскорблял членов российской делегации. Почему в ПАСЕ не пошли на поводу у Украины, рассказал депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Считаю, что здесь победил прагматизм, но рано радоваться. По логике вещей большинство стран Евросоюза должны с легкостью налаживать отношения с Российской Федерацией. И только такие недалекие люди, как Алексей Гончаренко, могут так себя вести. Мы все знаем, что зачинщиком этого является Америка, потому сегодня ей нужна враждебная для российского государства Украина. Поэтому я не думаю, что все так просто закончится», — объяснил Алексей Журавко.

Также участник пресс-конференции рассказал, почему ПАСЕ не подтвердила полномочия России.

«Россия выплачивает деньги, от которых ПАСЕ точно не откажется. Украина же является банкротом, в которого ее превратил тот же Леша Гончаренко со своим Порошенко. Я Гончаренко знаю давно и называю его христопродавцем, фашистом и нацистом. Он должен сидеть в тюрьме», — заявил Журавко.

Ранее ФАН сообщал, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были не согласны с полномочиями российской делегации. Предложение оспорить роль РФ выдвинула глава украинской делегации Мария Мезенцева. Вопрос решился с помощью голосования. По словам вице-спикера ПАСЕ Петра Толстого, за сохранение полномочий высказались 109 членов ассамблеи, против — 34.