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Украинский политик рассказал, почему в ПАСЕ проигнорировали истерику Киева
28 января 2021, 22:10 • 124 • Украина
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации, несмотря на то, что Киев была против этого. В ответ на такое решение украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что он не хочет быть «комнатной собачкой для Путина», отметив, что нужно быть настоящей сторожевой собакой, охраняющей «верховенство закона».
В ходе дебатов Алексей Гончаренко неоднократно оскорблял членов российской делегации. Почему в ПАСЕ не пошли на поводу у Украины, рассказал депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.
Также участник пресс-конференции рассказал, почему ПАСЕ не подтвердила полномочия России.
Ранее ФАН сообщал, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были не согласны с полномочиями российской делегации. Предложение оспорить роль РФ выдвинула глава украинской делегации Мария Мезенцева. Вопрос решился с помощью голосования. По словам вице-спикера ПАСЕ Петра Толстого, за сохранение полномочий высказались 109 членов ассамблеи, против — 34.
Автор: Арина Овсянникова
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