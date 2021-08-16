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Украинский политик рассказал о ситуации с госдолгом: "В приоритете интересы и нажива Запада"

16 августа 2021, 22:55  •  119 • Политика
Украинский политик поразил зрителей правдой о госдолге Украины. "У властей Киева в приоритете интересы и нажива Запада, а не интересы простых украинцев ", - рассказал он.
Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан признался, что в 2020 году каждая седьмая гривна из доходов бюджета была направлена на обслуживание госдолга, а каждый украинец уплатил по три тысячи гривен на выплаты по госкредитам. Ситуацию прокомментировал украинский политик Спиридон Килинкаров.
Он отметил, что Украина каждый год исправно выплачивает долги по внешним кредитам. При этом денег на помощь и поддержку населения собственной страны у Киева никогда нет.
Это единственное правительство, которое абсолютно не вело переговоры с МВФ о реструктуризации долга, хотя страна находится в глубоком кризисе,
- сказал украинский политик на YouTube-канале "Соловьев Live".
По его словам, на Украине приносит убытки даже атомная энергетика, что, по сути, уму не постижимо. То же самое касается и украинских железных дорог. Однако вместо того, чтобы направить деньги на выход из кризисной ситуации – Киев отправляет средства на выплату долгов.
Я делаю выводы, что у властей Киева в приоритете интересы и нажива Запада, а не интересы простых украинцев,
-цитирует Nation News слова политика.

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