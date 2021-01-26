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Украинский политик раскрыл причину пугающих платёжек на газ: "Это афера века"

26 января 2021, 13:20  •  186 • Политика
Украинский политик раскрыл причину пугающих счетов за газ на Украине. По его словам, источником этого оказалась "афера века" украинских властей.
По словам лидера молодёжного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артёма Марчевского, причиной высоких цен на газ в его стране, которые, будучи указаны в платёжках, нередко пугают местных жителей, стал наглый обман украинской власти своих граждан. Он уточнил, что на сегодняшний день цена на газ составляет около 9,8 гривны (26,27 рубля), однако в 2019 году политик Виктор Медведчук договорился с Россией о цене ниже на 25% - 3,8 гривны (10,1 рубля).
"А сейчас мы всё равно покупаем этот газ через какие-то "прокладки", - сказал Марчевский в эфире телеканала NewsOne.
При этом подчеркнул, что Украина якобы гонит газ в Словакию, "в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену".
"Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют", - сказал он, отметив, что, вероятно, это и есть "афера века" "в нашей стране".
По мнению Марчевского, реальная цена на газ, скорее всего, та, о которой договаривался Медведчук, а не та, которую установила власть в Киеве.

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