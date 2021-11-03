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Украинский политик раскрыл причину провала Зеленского и его команды: "Живут в своём мире"

03 ноября 2021, 04:05  •  41 • Политика
Украинский политик Андрей Лесик считает, что его страна скатывается в средневековье. И не последнюю роль в этом сыграл нынешний президент и его партия "Слуга народа". Лесик раскрыл причину провала Владимира Зеленского и его команды. "Живут в своём мире", - считает политик.
На Украине проведён социологический опрос, который определил уровень доверия населения к властям. Пропрезидентскую партию "Слуга народа" поддерживают лишь 15% украинцев.
На втором месте "Европейская солидарность" - партия предыдущего главы государства Петра Порошенко. Если бы парламентские выборы проводились в октябре 2021 года, её поддержали бы 12,4% избирателей.
Тройку замыкает "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ей доверяют 7,5% граждан Украины.
И хотя выборы в Раду намечены только на 2023 год, "Слуг народа" крайне интересует их рейтинг.
Андрей Лесик считает, что люди разуверились в Зеленском и его единомышленниках.
"Очевидно, что курс президента не устраивает большинство граждан Украины. Члены партии власти живут в каком-то своём мире", - произнёс украинский политик в эфире радио Sputnik.
Он обратил внимание, что соратников Зеленского беспокоит рейтинг, а народ, которому они "служат", взволнован проблемой, как пережить зиму. Члены пропрезидентской партии искренне не понимают, почему "о них все вытирают ноги", отметил Лесик.
"Люди видят, что происходит беспредел", - добавил он.
Лесик назвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) карательным органом, а страну - скатывающейся в средневековье. Люди, поддерживая Владимира Зеленского, надеялись на жизнь в правовом государстве, но теперь разочаровались.

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