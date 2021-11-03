Украинский политик раскрыл причину провала Зеленского и его команды: "Живут в своём мире"

Украинский политик Андрей Лесик считает, что его страна скатывается в средневековье. И не последнюю роль в этом сыграл нынешний президент и его партия "Слуга народа". Лесик раскрыл причину провала Владимира Зеленского и его команды. "Живут в своём мире", - считает политик.

На Украине проведён социологический опрос, который определил уровень доверия населения к властям. Пропрезидентскую партию "Слуга народа" поддерживают лишь 15% украинцев.

На втором месте "Европейская солидарность" - партия предыдущего главы государства Петра Порошенко. Если бы парламентские выборы проводились в октябре 2021 года, её поддержали бы 12,4% избирателей.

Тройку замыкает "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ей доверяют 7,5% граждан Украины.

И хотя выборы в Раду намечены только на 2023 год, "Слуг народа" крайне интересует их рейтинг.

Андрей Лесик считает, что люди разуверились в Зеленском и его единомышленниках.

"Очевидно, что курс президента не устраивает большинство граждан Украины. Члены партии власти живут в каком-то своём мире", - произнёс украинский политик в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание, что соратников Зеленского беспокоит рейтинг, а народ, которому они "служат", взволнован проблемой, как пережить зиму. Члены пропрезидентской партии искренне не понимают, почему "о них все вытирают ноги", отметил Лесик.

"Люди видят, что происходит беспредел", - добавил он.

Лесик назвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) карательным органом, а страну - скатывающейся в средневековье. Люди, поддерживая Владимира Зеленского, надеялись на жизнь в правовом государстве, но теперь разочаровались.