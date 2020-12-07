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Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
07 декабря 2020, 00:35 • 70 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский своим приездом на передовую к солдатам ВСУ обозначил, в чем заключается его «план Б» по Донбассу. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.
В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с солдатами на передовой в Донбассе. Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Также глава государства почтил погибших украинских силовиков на символической аллее памяти.
Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Кроме того, Зеленский поблагодарил солдат Вооруженных сил Украины и назвал их героями.
В свою очередь, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей оценил визит президента Украины Владимира Зеленского на линию соприкосновения сторон в Донбассе. По его словам, солдаты украинской армии не являются героями, поскольку убивают мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.
Журавко заявил, что настоящие герои находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, поскольку они защищают свои дома. Помимо этого, ополченцы не собираются продвигаться вперед, чтобы захватить Киев и Львов, уверяет политик.
Украинский политик также раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу. По его словам, он заключается в захвате Донецкой и Луганской народных республик киевскими силовиками.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Вооруженные силы Украины разместили бронетехнику вблизи жилых домов в Донбассе.
Автор: Алиса Селезнева
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