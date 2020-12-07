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Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу

07 декабря 2020, 00:35  •  70 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский своим приездом на передовую к солдатам ВСУ обозначил, в чем заключается его «план Б» по Донбассу. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.
В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с солдатами на передовой в Донбассе. Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Также глава государства почтил погибших украинских силовиков на символической аллее памяти.
Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Кроме того, Зеленский поблагодарил солдат Вооруженных сил Украины и назвал их героями.  
«Хочу поблагодарить вас от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы — герои. Я благодарен вам», – заявил Зеленский.
В свою очередь, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей оценил визит президента Украины Владимира Зеленского на линию соприкосновения сторон в Донбассе. По его словам, солдаты украинской армии не являются героями, поскольку убивают мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.
«Этим преклонением перед ВСУ Зеленский еще раз подтвердил, что Украина расколота. Самое страшное заключается в том, что глава государства делит граждан страны на своих и чужих, называя солдат ВСУ героями. Увы, Зеленский сегодня назначил героями тех людей, которые пришли в Донбасс убивать своих сограждан. Таким образом он продолжил дело Петра Порошенко. Я не могу назвать героями тех, кто грабил мирный Донбасс и издевался над людьми. Мне очень грустно это наблюдать, поскольку любая смерть – большое горе», — сообщил собеседник ФАН.
Журавко заявил, что настоящие герои находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, поскольку они защищают свои дома. Помимо этого, ополченцы не собираются продвигаться вперед, чтобы захватить Киев и Львов, уверяет политик. 
«Замечу, что это не ополченцы Донбасса пришли в Киев, Херсон, Николаев и во Львов. Они лишь защищают свою землю, не выходя за пределы Донецкой и Луганской областей. В данном случае можно сказать, что в Донбассе находятся герои своей земли, они ее и защищают. А чем гордятся солдаты ВСУ? Тем, что убили маленького ребенка и считают сепаратистами женщин и пенсионеров? Это самый настоящий фашизм», — сказал Журавко.
Украинский политик также раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу. По его словам, он заключается в захвате Донецкой и Луганской народных республик киевскими силовиками.  
 «Своим визитом на передовые позиции украинских силовиков Зеленский в очередной раз подтвердил, что озвученный им «план Б» заключается в намерении зачистить Донбасс. И тогда, конечно, у Украины появятся «герои».
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Вооруженные силы Украины разместили бронетехнику вблизи жилых домов в Донбассе. 
Автор: Алиса Селезнева

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