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Украинский политик призвал РФ закончить с "бедламом" в Незалежной

16 июля 2020, 17:00  •  215 • Политика
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Алексей Журавко не доволен нынешним положением дел в стране
Экс-депутат Верховной рады заявил, что Украиной сейчас правят дегенераты и убийцы. По его мнению, страна находится на грани раскола. Более того, как добавил политик, в Незалежной отсутствует сила, которая могла бы победить в пользу власти народа.
В стране не осталось настоящих лидеров, констатировал бывший парламентарий. Выход из незавидного положения он видит в инициаторах извне, о чем и написал на своей странице в "Фейсбук". Политик подчеркнул, что в нынешней ситуации вариант честного голосования просто невозможен.
Некогда депутат Верховной рады заключил, что все это неизбежно приведет к распаду Украины. По словам Журавко, грядущие местные выборы не закончатся положительным исходом. На личной странице в соцсети экс-депутат также указал, что России необходимо уже сейчас действовать и заканчивать "с этим бедламом".
Он также подчеркнул, что раскол мог произойти уже давно, если бы не помощь других стран. Кстати, именно России, отметил политик, разваливать Украину невыгодно. В завершение своего длинного монолога Журавко посоветовал представителям ведущих держав уже в самом ближайшем времени изменить положение дел в Незалежной.
Напомним, ранее другой эксперт обозначил печальный исход дел на Украине, который возможен уже сразу после выборов. Политолог Андрей Ермолаев предположил, что страну может постигнуть та же участь, что и СССР перед расколом.

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