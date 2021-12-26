Украинский политик признал доминирование России: "Это война"

Известный украинский политик, глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Россия явно доминирует в Азовском море. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, постоянные провокации - "это тоже война".

О ситуации в Азовском море Дмитрий Кулеба рассказал в интервью, которое он дал американской газете The Washington Post. По его словам, именно этот район станет плацдармом для оказания давления со стороны России на южные города Украины в случае гипотетической войны. Также глава МИД Украины отмечает, что Россия доминирует в этом регионе.

"В нынешних обстоятельствах Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий", - заявил Кулеба в беседе.

The Washington Post со слов украинских военных командиров сообщает об обострении ситуации в Азовском море. Журналисты уверяют западных читателей, что русские корабли ведут себя агрессивно.

"Это тоже война. Это элемент их военной стратегии победы над нашей страной", - прокомментировал ситуацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.