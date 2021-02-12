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Украинский политик обвинил Кравчука в разжигании войны в Донбассе
12 февраля 2021, 22:25 • 239 • Украина
Заявления Леонида Кравчука о нежелании Украины предоставить Донбассу особый статус лишь приближают возобновление конфликта. Такое мнение в интервью ФАН высказал украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук объяснил нежелание Украины предоставить автономию Донбассу. По его словам, в этом случае появляется риск полного разрушения государства.
Как уточнил политик, в настоящее время Украина не готова к федерализации даже в случае прекращения боевых действий в Донбассе, поскольку все ее регионы очень разные и отличаются политическими, социальными, языковыми и религиозными особенностями. По мнению Кравчука, многие вопросы необходимо привести к общему знаменателю. И лишь после того, как будут выработаны особые, характерные только для Украины принципы федерализации с учетом всех ее особенностей, вопрос можно будет вынести на обсуждение граждан. Но для начала необходимо остановить конфликт в Донбассе, указал он.
Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление главы делегации Киева в ТКГ. По его словам, украинские власти специально манипулируют фактами, чтобы не выполнять Минские соглашения.
Бывший депутат Верховной рады обвинил Кравчука в разжигании войны в Донбассе. По его словам, к этому подталкивает заявление главы делегации Киева в ТКГ о нежелании Украины предоставить Донбассу особый статус.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил о невозможности реализации на Украине карабахского сценария. По его мнению, если Киев предпримет какие-то действия в военном отношении, ВСУ быстро потерпят поражение в едва начавшейся схватке.
Автор: Алиса Селезнева
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