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Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"

26 декабря 2021, 01:05  •  61 • Политика
Украинский политик Вадим Карасёв не сдержался и перешёл на русский после слов Владимира Путина на большой пресс-конференции. Эксперт из Незалежной выразил уверенность, что Киев несерьёзно воспринимает опасность, исходящую со стороны Москвы: "Враг у ворот".
Политолог, политик из Незалежной Вадим Карасёв, комментируя большую пресс-конференцию российского президента Владимира Путина в эфире "Украины 24", не сдержался и заговорил по-русски.
Он выразил уверенность, что Киев несерьёзно воспринимает опасность, исходящую со стороны Москвы. Между тем Россия уже "не блефует", убеждён эксперт.
В связи с этим он призвал соотечественников к перевыборам, поскольку стране, по его мнению, требуется новая политическая элита. Нынешних представителей власти Карасёв назвал легкомысленными.
Враг у ворот - а они уехали до конца января,
- обратил внимание политолог.
Напомним, в ходе пресс-конференции 23 декабря президент России снова отмахнулся от истерии в западной прессе и заверил, что Москва, конечно, не планирует вторгаться на территорию Украины.
Он добавил, что, напротив, нашей стране стоит больше волноваться о нацбезопасности, поскольку именно в риторике Киева регулярно фигурирует слово "война".

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