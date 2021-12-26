Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"

Украинский политик Вадим Карасёв не сдержался и перешёл на русский после слов Владимира Путина на большой пресс-конференции. Эксперт из Незалежной выразил уверенность, что Киев несерьёзно воспринимает опасность, исходящую со стороны Москвы: "Враг у ворот".

Политолог, политик из Незалежной Вадим Карасёв, комментируя большую пресс-конференцию российского президента Владимира Путина в эфире "Украины 24", не сдержался и заговорил по-русски.

Он выразил уверенность, что Киев несерьёзно воспринимает опасность, исходящую со стороны Москвы. Между тем Россия уже "не блефует", убеждён эксперт.

В связи с этим он призвал соотечественников к перевыборам, поскольку стране, по его мнению, требуется новая политическая элита. Нынешних представителей власти Карасёв назвал легкомысленными.

Враг у ворот - а они уехали до конца января,

- обратил внимание политолог.

Напомним, в ходе пресс-конференции 23 декабря президент России снова отмахнулся от истерии в западной прессе и заверил, что Москва, конечно, не планирует вторгаться на территорию Украины.

Он добавил, что, напротив, нашей стране стоит больше волноваться о нацбезопасности, поскольку именно в риторике Киева регулярно фигурирует слово "война".