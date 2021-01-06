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Украинский политик назвал «геноцидом» отказ Киева от российской вакцины
06 января 2021, 19:25 • 160 • Украина
Отказ киевских властей от российской вакцины от коронавирусной инфекции — геноцид украинского народа. Об этом в интервью ФАН заявил бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский сообщил, что украинские политики начали тайно вакцинироваться от COVID-19. По его информации, в конце декабря 2020 года в страну чартерным рейсом была тайно завезена партия американской вакцины Pfizer, при этом препарат проносили без таможенного оформления, прикрываясь паспортом народного депутата Украины.
Он добавил, что за два этапа вакцинирования украинские политики заплатили по 2,5 тыс. евро (около 220 тыс. руб.), в то время как в Европе цена двух доз препарата составляет 30 евро (около 2,7 тыс. руб.). Также он потребовал от народных депутатов, которые прошли вакцинацию, сдать анализы на антитела. Если факт вакцинации подтвердится, заявил Михаил Бродский, политики должны будут уйти в отставку.
Политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заверил, что в украинском правительстве сегодня находятся люди, котором безразлична судьба собственного народа.
Бывший народный депутат Верховной рады рассказал, что граждане Украины не могут сегодня себе позволить купить вакцину за 2,5 тыс. долл. В это же время киевские власти отказываются развернуть на территории государства производство российский вакцины.
Также Алексей Журавко заявил, что отказ киевских властей от российской вакцины от коронавирусной инфекции — геноцид украинского народа.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подавала в Минздрав Украины документы, необходимые для госрегистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В свою очередь замминистра ведомства Виктор Ляшко отверг все предположения об использовании Украиной препарата из России.
Автор: Алиса Селезнева
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