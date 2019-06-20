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Украинский политик назвал европейское турне Зеленского провалом

20 июня 2019, 10:54  •  58 • Украина
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
 
Reuters
 

«На мой взгляд, европейское турне президента Зеленского полностью провалено», — сказал он.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон дали ясно понять теперь, что планируют сотрудничать с Россией.

Спивак считает, что их тезисы, обращённые к Киеву, переводятся с дипломатического языка как «ребята, европейский тренд политический изменился».

17-18 июня Зеленский совершил официальные визиты во Францию и Германию. В частности, в ходе поездки он обсудил с руководством стран работу нормандского формата.

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