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Украинский политик назвал европейское турне Зеленского провалом
20 июня 2019, 10:54 • 58 • Украина
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Reuters
«На мой взгляд, европейское турне президента Зеленского полностью провалено», — сказал он.
По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон дали ясно понять теперь, что планируют сотрудничать с Россией.
Спивак считает, что их тезисы, обращённые к Киеву, переводятся с дипломатического языка как «ребята, европейский тренд политический изменился».
17-18 июня Зеленский совершил официальные визиты во Францию и Германию. В частности, в ходе поездки он обсудил с руководством стран работу нормандского формата.
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