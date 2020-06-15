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Украинский политик напомнил про Одессу и Харьков в ответ на дело о «госизмене» Януковича
15 июня 2020, 17:00 • 84 • Украина
Судебное разбирательство с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко больше похоже на политическое шоу, устроенное с целью удержать вокруг себя националистический и русофобский электорат. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил экс-депутат Одесского областного совета, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Алексей Албу.
Заявление Порошенко
Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о государственной измене заявил, что считает его ответственным за потерю Киевом Крыма.
Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос Порошенко.
По мнению Порошенко, Виктор Янукович совершил преступление, якобы «пригласив российские оккупационные войска на территорию Украины». По словам бывшего президента, во время визита в Крым в 2014 году «лично видел российских военных».
Политическое шоу
Как отметил Алексей Албу, обвинения Порошенко строятся на фактах, которые не имеют подтверждения.
По словам украинского политика, если Януковичу удастся «отбить» эти обвинения в суде, то значит всю политику Порошенко нужно признать преступной, а события февраля 2014 года — государственным переворотом. Албу уверен, что в нынешней политической реальности это сделать невозможно. Суд никогда не примет решение в пользу Януковича, не смотря на отсутствие реальных доказательств у Порошенко.
Данное судебное разбирательство больше похоже на политическое шоу, устроенное с целью удержать вокруг себя националистический и русофобский электорат, считает экс-депутат.
По его мнению, судьба Януковича еще долгие годы будет служить примером для всего мирового сообщества. Она четко показывает, что с фашистами нельзя иметь дел.
В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Однако российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Автор: Илья Муромский
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