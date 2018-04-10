Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров встретился с высланными российскими дипломатами
«Практика британских спецслужб»: в Генпрокуратуре РФ сравнили дело Скрипаля с «п...
Ракетный удар по Сирии: Израиль или США? (РАКЕТА.News)
Небензя: США, Великобритания и Франция допускают беспрецедентное хамство в отнош...
Главная / Украина

Украинский политик надеется на исчезновение России

10 апреля 2018, 00:54  •  77 • Украина
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на исчезновение России.
 
Reuters
 

«Я очень надеюсь, что такого образования, как Российская Федерация, не будет», — цитирует Грымчака издание «Обозреватель».

Он также рассказал о разговоре с жителем Москвы во время одного из телеэфиров.

«Дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что «вас не существует». С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни», — подчеркнул он.

Ранее Грымчак заявил о «трёхсотлетней» войне с Россией.

В марте командир ВСУ заявил, что мечтает об исчезновении России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
09 апреля 2018, 19:54
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
09 апреля 2018, 15:09
Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»
09 апреля 2018, 21:39
Порошенко заявил о прогрессе в вопросе размещения миротворцев ООН в Донбассе

Загрузка...
09 апреля 2018, 11:54
Экипаж судна «Норд» второй раз не смог пересечь украинскую границу
09 апреля 2018, 18:24
Глава «Нафтогаза» назвал «Северный поток — 2» троянским конём для ЕС
09 апреля 2018, 11:54
Ляшко заявил о намерении жениться
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 апреля 2018, 08:55
Записки Колорадского Таракана. Конно-подводные войска. Круче ваших броневерблюдных!
09 апреля 2018, 08:54
ФСБ против братвы: загон в стойло
05 апреля 2018, 11:54
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
04 апреля 2018, 16:39
«Не знаю, сколько сможем выдерживать этот ад!»: арест судна «Норд» из Крыма вынудили Черноморский флот выдвинуться в Азовское море
06 апреля 2018, 09:24
Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?
08 апреля 2018, 21:40
Запад готовит новую ловушку?
05 апреля 2018, 18:39
Чем Россия может ответить Украине на пиратские действия в Азовском море: На прикол у берегов Крыма встанут до 200 украинских судов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.