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Украинский политик надеется на исчезновение России
10 апреля 2018, 00:54 • 77 • Украина
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на исчезновение России.
Reuters
«Я очень надеюсь, что такого образования, как Российская Федерация, не будет», — цитирует Грымчака издание «Обозреватель».
Он также рассказал о разговоре с жителем Москвы во время одного из телеэфиров.
«Дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что «вас не существует». С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни», — подчеркнул он.
Ранее Грымчак заявил о «трёхсотлетней» войне с Россией.
В марте командир ВСУ заявил, что мечтает об исчезновении России.
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