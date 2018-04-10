Украинский политик надеется на исчезновение России

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на исчезновение России.

«Я очень надеюсь, что такого образования, как Российская Федерация, не будет», — цитирует Грымчака издание «Обозреватель».

Он также рассказал о разговоре с жителем Москвы во время одного из телеэфиров.

«Дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что «вас не существует». С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни», — подчеркнул он.

Ранее Грымчак заявил о «трёхсотлетней» войне с Россией.

В марте командир ВСУ заявил, что мечтает об исчезновении России.