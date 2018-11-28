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Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе

28 ноября 2018, 20:24  •  338 • В мире
Украинский политик, бизнесмен Евгений Червоненко в эфире украинского ТВ высказал свою позицию по ситуации вокруг провокации в Керченском проливе. По его словам, на всех каналах мира - от Суэцкого до Босфора - существуют правила: тебе два раза должны подтвердить право войти в территориальные воды. В ходе своего выступления Червоненко разложил ситуацию по полочкам. В частности, он указал, что украинские моряки действительно зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до вхождения Крыма в состав РФ.
Украинский политик, бизнесмен Евгений Червоненко объяснил, что украинские моряки действительно неправильно поступили в ситуации при проходе через Керченский пролив. Оценивая случившееся, гость ток-шоу «Пульс» на канале «112 Украина» заявил, что на всех каналах мира - от Суэцкого до Босфора - существуют правила: тебе два раза должны подтвердить право войти в территориальные воды.
Он указал, что Киев не может сам нарушать правила, но при этом обелять себя.
«Я не видел никаких следов пыток на украинских офицерах, взятых в плен. Зато я видел, как льет крокодиловы слезы о «наших пацанах» начальник Генштаба, который не ответил за провалы в Дебальцево и Иловайске», - возмутился он.
Червоненко отметил, что «во всех странах - от США до Англии - на такие политические или тайные операции идут боевые офицеры, но не молодые парни».
Он также добавил, что на собственном опыте знает, что пока два раза с дубляжом принимающая сторона не подтвердит проход, «ты не имеешь права соваться и подходить».
«Плюс они зашли в территориальные воды, которые были русскими до «аннексии» Крыма, все записано, если это неправда, это скажут», - резюмировал он.
Евгений Червоненко в эфире украинского ТВ. по ситуации вокруг Керчи.
Чё-то переживаю за мужика. pic.twitter.com/UJkVi6juys
— Публикации.ру (@publikatsii_ru) 28 ноября 2018 г.

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