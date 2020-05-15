Украинский политик: Москве выгодно вернуть Крым и Донбасс

Константин Грищенко. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Бывший советский дипломат хочет "добром" убедить Россию

Бывший вице-премьер Украины Константин Грищенко заявил в эфире телеканала Ukrlife.tv, что Россию, в конце концов, удастся убедить в том, что ей выгодно возвращение Крыма и Донбасса. По его словам, вряд ли стоит рассчитывать, что Москва изменит свою политику только потому, что у нее упали все экономические показатели. Однако якобы постепенно она осознает невозможность удержать все.

"Если позволить Донбассу вернуться полноценной частью Украины, это откроет возможности для нормальных, добрососедских отношений с Россией", – сказал Грищенко. Политик считает, что, пока не решен вопрос возвращения Крыма, невозможно говорить о том, что русские и украинцы – братские народы.

Константин Грищенко – выпускник МГИМО и дипломат со стажем. С 1981-го по 1991 г. он работал в МИД СССР, а затем, после распада Советского Союза вернулся в Киев. Политик способствовал подготовке украинских дипломатов в странах Европы и США, а в 2000 г. был назначен послом Украины в США. Через три года возглавил МИД Украины. В 2012 – 2014 гг. работал под руководством Николая Азарова, который после смены власти в Киеве переехал в Россию