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Украинский политик Анна Герман - об отъезде Порошенко в Турцию: Вернется он или нет, его судьба будет позорнее, чем у Януковича

01 августа 2019, 18:39  •  153 • В России

- Анна, здравствуйте, это Гамов.

- Здравствуйте, Саша...

- Я смотрю свежую информацию про Петра Алексеевича, - что он в Турцию, бедняга, уехал. Обратился уже к США, чтобы его оградили от уголовного преследования на Украине. И ловлю себя на мысли, что Порошенко где-то уже повторил судьбу своего предшественника. Я имею в виду Януковича. Вам так не кажется?

- Не знаю, насколько достоверна эта информация, насколько ей можно доверять, потому что я вот только что прилетела в Киев

- Какой информации? Что Порошенко в Турцию уехал?

- Да, что он убежал.

Анна Герман - об отъезде Петра Порошенко в Турцию.Александр ГАМОВ

- Ну, ей можно доверять, потому что… Нет, - не то что убежал, Порошенко говорит, что вернется. Нет такой информации, что он там политического убежища попросит и так далее. Он просто на отдых – решил передохнуть там с семьей, с внуками…

- Это первый случай, когда он отдыхает на турецких курортах. У него же свои виллы есть, кажется в Испании, Порошенко обычно на Мальдивах отдыхал.

Но, знаете, это право выбора человека, где отдыхать.

Мне кажется, что его судьба намного позорнее и намного труднее будет, чем судьба Януковича. (Напомню, Анна Герман - бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича. - А.Г.)

- Почему?

- Потому что Янукович уехал из страны, ну, как хотите это называйте, хотите называйте «сбежал», хотите - «просто уехал»… С одной целью – чтобы не было широкомасштабной гражданской войны на всей Украине. Потому что, если бы он остался, его сторонники столкнулись бы со сторонниками революции или переворота. И было бы страшное кровопролитие уже не только на Донбассе.

- Вы думаете?

- Я абсолютно в этом уверена. У него было все-таки много сторонников. И эти люди готовы были защищать его, его власть и интересы той политики, которую он вел.

Эти люди, когда Янукович уехал, были очень разочарованы. И, когда он ушел, только для того… Естественно, наверное, чтобы сберечь свою жизнь. Но присутствовал в этом и другой мотив – тот, чтобы избежать такого тотального кровопролития, тотального столкновения в гражданской войне на всей Украине.

И этот момент немножко, знаете, облагораживает его (Януковича) поступок.

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