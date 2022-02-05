Украинский полигон для англичанки

Туманный Альбион верен выработанной за века колониализма стратегии

Стало известно, что проект «Глобальная Британия » и его антироссийская составляющая расширяются на космос. 1 февраля Лондон изложил приоритеты развития военной космонавтики, а британское министерство обороны опубликовало свою стратегию в этой сфере.

Большая часть из 6,4 млрд. фунтов стерлингов (8,7 млрд долларов), выделенных на космические расходы в течение следующего десятилетия, предназначена для программы спутниковой связи Skynet-6. Около 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,9 млрд долларов) выделяется на развитие возможностей, не связанных со Skynet, в основном в области космической разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Один из британских военных спутников «Титания»

Британцы готовятся к противостоянию с русскими не только в космосе, но и на границах РФ. В орбиту этой активности вовлекаются целые страны и континенты, включая далёкую Австралию, где готовятся макеты для уничтожения российской бронетехники.

Во второй половине января The Times сообщила со ссылкой на источники в министерстве обороны о готовности Лондона направить в Польшу и страны Балтии дополнительно сотни военнослужащих, чтобы Украина могла противодействовать «российской угрозе». О планах Лондона стало известно после того, как глава МИД Британии Лиз Трасс лично предупредила президента России Владимира Путина, чтобы тот «отступил от Украины, пока не совершена крупная стратегическая ошибка».

При этом даже британские журналисты (например, автор издания Spiked Тим Блэйк) пишут, что настоящим агрессором в Европе является не Россия, а сама Великобритания. И это действительно так. Лондон объявил о создании военного блока из Великобритании, Польши, Прибалтики и Украины (а также опосредованно Турции). На западе этот блок отрезает по широкой дуге РФ от Европы и Средиземноморья. Для этих целей в Польше на границе с Белоруссией официально находятся более 140 британских военспецов, число которых, по информации The Times, будет существенно увеличено. В Прибалтике британцы возглавляют боевую группу НАТО, дислоцированную в Эстонии и состоящую из 1,2 тыс. солдат. В конце января премьер-министр Борис Джонсон заявил об увеличении британского воинского контингента в Эстонии еще на 900 военнослужащих и поставках Таллину дополнительных вооружений.

Цель № 1 Глобальной Британии в настоящее время – это Украина. Лиз Трасс выразила поддержку режиму в Киеве и заявила, что Великобритания уже подготовила для войны против России более 20 тысяч украинских солдат. С этой же целью Великобритания поставляет Киеву оружие, и прежде всего противотанковые системы. Интенсивная подготовка (на фото выше) украинских военнослужащих по использованию ПТРК NLAW под присмотром британских инструкторов из миссии Operation Orbital идет на базе 184-го учебного центра ВСУ с конца января.

В середине января руководители военных структур Великобритании и Украины, отвечающие за непосредственное ведение боевых действий, обсудили «вопросы совместного реагирования на военные угрозы» в ходе «рабочей встречи» командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева с начальником штаба Объединенных сил ВС Великобритании бригадным генералом Джо Баттерфиллом. Во время встречи Наев доложил британцу «о ситуации с безопасностью в Украине и вокруг ее государственных границ».

Во второй половине января в массмедиа появились фото, запечатлевшие машины, отмеченные как перевозящие взрывчатку, въезжающими на базу ВВС Великобритании Brize Norton. В начале февраля британское правительство объявило, что предоставит Киеву 88 млн фунтов стерлингов (более 100 млн долларов) «для поддержки стабильного управления и энергетической независимости». В последние недели участились переброски британских самолетов RC-135 в Черноморский регион к границе Украины с РФ. Эти самолеты-разведчики все чаще совершают вылеты вблизи Крыма...

13 января. Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС

Великобритании выполняет разведывательную миссию с авиабазы Waddington вдоль побережья Крыма. Минимальная удаленность от берега в районе Севастополя – 56 км, в районе Новороссийска – 52 км.

Отметим, что даже в момент расцвета своего колониального могущества Великобритания старалась редко использовать собственных военных в прямых вооруженных столкновениях. Вместо них Лондон расходовал части, набранные из туземцев. Нечто подобное предполагается сегодня на юго-западных границах РФ.

Готовясь воевать против России «до последнего щирого украинца в небесах, на земле и на море» (Лондон и Киев подписали соглашение об огромном, по украинским меркам, кредите на развитие ВМСУ в конце 2021 года), Британия отзывает из Киева сотрудников своего посольства. Во второй половине января британский МИД рекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздерживаться от поездок на Украину без крайней необходимости. На сайте ведомства британским гражданам находящимся в самой республике, советуют сохранять бдительность, внимательно следить за новостями и учитывать вероятность того, что им может потребоваться в срочном порядке изменить планы и покинуть страну. При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал ложной надежду на то, что Лондон направит свои силы на Украину в случае ее конфликта с Россией.

«Буду честен – у России самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО. Думаю, что было бы ложной надеждой говорить, что британские вооружённые силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками. Именно поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе, – как через пакеты санкций, так и дипломатические меры», – заявил Уоллес.

Одновременно стало известно о прибытии на Украину на борту одного из военно-транспортных C-17A (вместе с очередной партией ПТРК NLAW для обучения украинских военных их применению) около 30 военнослужащих элитного полка британских рейнджеров. Подразделение входит в состав бригады специальных операций и было создано в конце 2021 года в рамках программы обновления британской армии «Солдат будущего». По неподтвержденной информации, одна задач спецназовцев – обеспечение эвакуации британских дипломатов и прочих специалистов из Киева.