Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы З...
ВСУ против «Правого сектора»
Главная / В мире

Украинский пограничник рассмеялся на вопрос о войсках в Крыму

13 мая 2021, 21:10  •  205 • В мире
Корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung пообщался с украинским военным о том, насколько реальны слухи об обострении ситуации на границе. В ответ на это пограничник рассмеялся.
Немецкий журналист выяснил реакцию украинских военных на слухи об обострении ситуации на рубежах. Так, корреспондент издания Frankfurter Allgemeine Zeitung поинтересовался у одного из сотрудников пограничной службы на крымском участке границы, что сейчас происходит на вверенной им территории.
Находившийся на дежурстве военнослужащий указал, что они не контактируют с военными из России. Кроме того, на уточняющий вопрос, насколько реально обострение ситуации на рубежах, он попросту рассмеялся, передаёт "РИА Новости".
Украинский пограничник заявил, что единственное, что изменилось на границе с тех пор, как появились сообщения о напряжённости между странами, - это новостные заметки.
"Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", - заявил офицер.
Ранее на Западе возмутились тем, что Россия передислоцировала войска к границе. В Москве в ответ на это указали, что страна не собирается ни на кого нападать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



205
Источник
Похожие новости
13 мая 2021, 01:55
Главу ВОЗ после вакцинации забросали вопросами
13 мая 2021, 00:05
Французские генералы предупреждают...
13 мая 2021, 00:05
Евреи устроили погром после атаки из сектора Газа
13 мая 2021, 01:55
Пашинян заявил о посягательстве на Армению
13 мая 2021, 12:00
Шотландия требует независимости
13 мая 2021, 19:20
Правда от палестинца в эфире вынудила немецкий канал извиняться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 06:05
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
09 мая 2021, 18:10
"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
10 мая 2021, 07:55
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже..."
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
12 мая 2021, 09:25
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.