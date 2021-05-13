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Украинский пограничник рассмеялся на вопрос о войсках в Крыму
13 мая 2021, 21:10 • 205 • В мире
Корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung пообщался с украинским военным о том, насколько реальны слухи об обострении ситуации на границе. В ответ на это пограничник рассмеялся.
Немецкий журналист выяснил реакцию украинских военных на слухи об обострении ситуации на рубежах. Так, корреспондент издания Frankfurter Allgemeine Zeitung поинтересовался у одного из сотрудников пограничной службы на крымском участке границы, что сейчас происходит на вверенной им территории.
Находившийся на дежурстве военнослужащий указал, что они не контактируют с военными из России. Кроме того, на уточняющий вопрос, насколько реально обострение ситуации на рубежах, он попросту рассмеялся, передаёт "РИА Новости".
Украинский пограничник заявил, что единственное, что изменилось на границе с тех пор, как появились сообщения о напряжённости между странами, - это новостные заметки.
"Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", - заявил офицер.
Ранее на Западе возмутились тем, что Россия передислоцировала войска к границе. В Москве в ответ на это указали, что страна не собирается ни на кого нападать.
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