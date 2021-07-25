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Украинский план возвращения Крыма разваливается. Подвели США
25 июля 2021, 21:05 • 104 • Политика
Украинский план возвращения Крыма разваливается. Саммит "Крымской платформы" состоится без высших лиц США.
Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отправят вместо себя в Киев секретаря. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
"От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета", - сообщил он в интервью "Радио Свобода"*.
Секретарями в администрации президента США называются должностные лица, имеющие статус министра. Таких в команде Байдена 15 человек. Кент не уточнил, кого из них Байден и Харрис отправят в Киев вместо себя.
"Крымская платформа" - новый проект Украины, нацеленный на возвращение Крыма в состав Незалежной. Создание этой площадки инициировал украинский президент Владимир Зеленский. Первое заседание, которое называется инаугурационным, состоится накануне Дня независимости Украины, 23 августа. В теории "Крымская платформа" будет действовать сразу на ряде уровней: сети экспертов, парламентариев, министров иностранных дел, глав правительств, глав государств.
В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.
* "Радио Свобода" включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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