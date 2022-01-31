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Украинский план США раскрыл политолог: "Хотят выбросить из Европы"

31 января 2022, 21:05  •  257 • Политика
Политолог Ростислав Ищенко раскрыл украинский план США. По его словам, Америка намеренно пытается стравить Москву и Киев, чтобы "выбросить Россию из Европы".
Власти США подталкивают Украину к наступлению на Донбасс, прекрасно зная, что в этом случае Россия не останется в стороне и не даст ВСУ безнаказанно убивать своих граждан. Это позволит Вашингтону ввести против России санкции и настроить против Москвы всю Европу, чтобы максимально ослабить влияние русских в этом регионе. Об этом Ищенко рассказал "Народным новостям".
Однако этот план сопряжён с огромным риском, считает политолог. В Москве ранее уже заявили, что не позволят США вести войну чужими руками. И что в случае конфликта с Украиной Америка не избежит ответственности.
США хотят развязать локальный конфликт, который позволил бы им выбросить Россию из Европы. Россия не хочет втягиваться в такой конфликт, но допускает, что возможна провокация. При этом Москва предупреждает, что и США тоже не удастся избежать военного конфликта,
- отметил эксперт.
Ищенко добавил, что Украина превратилась в разменную монету Запада. США и некоторые страны Европы отстаивают свои личные интересы, совершенно не беспокоясь об интересах Украины, которую они якобы защищают.

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