Украинский план США раскрыл политолог: "Хотят выбросить из Европы"

Политолог Ростислав Ищенко раскрыл украинский план США. По его словам, Америка намеренно пытается стравить Москву и Киев, чтобы "выбросить Россию из Европы".

Власти США подталкивают Украину к наступлению на Донбасс, прекрасно зная, что в этом случае Россия не останется в стороне и не даст ВСУ безнаказанно убивать своих граждан. Это позволит Вашингтону ввести против России санкции и настроить против Москвы всю Европу, чтобы максимально ослабить влияние русских в этом регионе. Об этом Ищенко рассказал "Народным новостям".

Однако этот план сопряжён с огромным риском, считает политолог. В Москве ранее уже заявили, что не позволят США вести войну чужими руками. И что в случае конфликта с Украиной Америка не избежит ответственности.

США хотят развязать локальный конфликт, который позволил бы им выбросить Россию из Европы. Россия не хочет втягиваться в такой конфликт, но допускает, что возможна провокация. При этом Москва предупреждает, что и США тоже не удастся избежать военного конфликта,

- отметил эксперт.

Ищенко добавил, что Украина превратилась в разменную монету Запада. США и некоторые страны Европы отстаивают свои личные интересы, совершенно не беспокоясь об интересах Украины, которую они якобы защищают.