Украинский план Б: Ультиматум Путину • 97 • Украина

Киев молчит, игнорируя свои же заявления, местные национал-патриоты мечтают о реванше и строят свои надежды с расчётом на хорошую память Джо Байдена. Единственное, на что способна Украина, – просить, просить и ещё много раз просить.



9 декабря истёк срок ультиматума, который Зеленский предъявил Путину. Как это принято на Украине, через третьих лиц, в данном случае через журналистов британского издания "Гардиан", которым президент Украины давал интервью в начале марта нынешнего года. Наверное, ему посоветовал так сделать тогдашний глава его администрации, мол, англичанин – это вам не кто-то, пусть он и передаст. Ещё более интересно, что Зеленский, абсолютно игнорируя всем известный принцип законов и ультиматумов о том, что они обратной силы не имеют, объявил, что годичный срок начал отсчитываться не с момента озвучивания, а чуть ли не за полгода до того, со встречи на саммите глав "нормандской четвёрки" в Париже. То есть с 9 декабря 2019-го.



Он знает три буквы



Напомним, глава Украины уезжал тогда из Парижа с большим грузом "домашних" заданий, включавших в себя обмен пленными всех на всех, отвод воинских подразделений (ВСУ и добробатов со стороны Украины и армейских корпусов, преобразованных из ополчения и Народной милиции ЛДНР) в глубь своих территорий с линии фронта, проведение местных выборов на территории ЛДНР в октябре 2020-го. Вроде было что-то ещё, но я сейчас с ходу не вспомню. Да нужды в этом особой нет, поскольку Зеленский ни одного пункта "домашки" не выполнил. Прошёл один обмен "удерживаемыми лицами", который совершенно не отвечал принципу "всех на всех". Кстати, о невыполнении условий говорит и тот факт, что следующий саммит в "нормандском формате" с участием глав государств предварительно был назначен на апрель нынешнего года, но Парижский саммит остаётся на данный момент последним. Почему? Вовочка не "выучил урок" и не сделал "домашнюю работу".



Явно чувствуя, что Украина проявит исключительную импотенцию в выполнении Минских соглашений, и не желая этого сам, Зеленский и поставил Путину ультиматум. Что же он сказал?



Время идёт. Правительство может потратить один год на полное соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Но любой более поздний срок запрещён. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию, – с явной решительностью, которая явно понравилась и ему самому, и пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель, присутствовавшей на беседе, заявил он. – Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать.



И прибавил, что в случае невыполнения Путиным ультиматума Украина откажется от переговоров с Россией и примется за реализацию альтернативных планов. Многие тут же начали кричать (в Незалежной, естественно), что у Украины есть план Б. Зеленский в ответ лишь криво усмехался, отвечал, что планов не один вариант, мол, кроме Б есть и С, и т. д., но он ни один не раскроет, бо це есть громадна "военна тайна".



"Янелох" сам ультиматумов не любит



Многие тогда расценили "ультиматум" Зеленского как "хамскую выходку мальчишки, допущенного по недосмотру в разговоры взрослых". Лично мне он больше напомнил старый и не совсем приличный анекдот, который, на мой взгляд, больше всего подходит к этой ситуации: "Нашёл заяц на поляне ружьё и почувствовал себя царём леса. Под угрозой ружья изнасиловал лису, заставил волка покинуть лес и убежать в эмиграцию, идёт, весь из себя гордый, и смотрит – навстречу ему медведь. "Мишка, – говорит ему заяц, – видишь кучку дерьма? Ешь немедленно, а то я тебя из ружья застрелю". "Да пошёл ты, – обиделся медведь. – Стреляй". Заяц нажал на курок – осечка, второй – осечка. Посмотрел, патронов-то в ружье нет. "И что теперь?" – спрашивает медведь добродушно, но грозно. "А теперь… Теперь я его сам съем", – нашёлся заяц".



И что же этот хамоватый "вьюнош" может предпринять? Напомню, за пару месяцев до саммита в Париже он обогатил свой имидж, добавил к "исполнению на рояле без рук" выражение "янелох", моментально ставшее мемом. Во время посещения президентом Украины Золотого в Луганской области для отвода войск один из националистов высказал ему претензии, и Зеленский буквально вспыхнул:



Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришёл и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему.



И тут же моментально припечатал "ветерана" АТО: "Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял".



То есть не любит Вовчик получать ультиматумы, зато ставить их ему очень нравится. А получается ровно наоборот. Его ультиматум никто в мире не воспринял всерьёз, зато он не успевает отвечать на претензии, которые в его адрес летят в своей стране. Удел "янелохов". Тут, кстати, ещё одно поражение "янелоха" наметилось внутри его страны – Конституционный суд, который он хотел нагнуть, прижать и распустить, возобновил свою работу. Владимир Александрович не смог ничего сделать со своими судьями КСУ, но надеется диктовать свою железную волю миру.



"Я планов наших люблю громадьё"



И всё же что может предпринять Вовчик после истечения даты ультиматума и провала плана А? Какой план Б? Или В? Тут давеча глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, один из трёх могильщиков СССР, высказался в том духе, что Украина может попросить об отключении России от международной системы платежей. Такие вот новые санкции. Только вот Украина сама не может реализовать этот план, а должна просить своих западных союзников. Пороги обивать.



Частично план Б раскрыл представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, заявивший, что потребности в нём, предусматривающем ввод миротворцев в Донбасс, пока нет: "Пока потребности в плане Б нет, но могу заверить, что президент, Офис президента и СНБО работают над всеми возможными вариантами решения конфликта в Донбассе. И здесь неважно, как мы это называем – план Б или план Д".



Ой, а миротворцы откуда? Меркель с Макроном дадут, что ли, которые сейчас со своими внутренними проблемами разобраться не могут? Или Штаты пришлют в лице нового президента? Ребятки, без согласия руководства ЛДНР первый шаг любого миротворца на донецкую землю будет официально считаться актом международной военной агрессии. И, опять же, Киев тут может снова только просить. Просить и кланяться.



Союзникам Киева явно не до Украины. Она им изрядно поднадоела и сохраняет свой статус в какой-то степени лишь по той причине, что более антироссийски настроенное государство сейчас вряд ли можно найти. Что касается мантры "весь мир с нами", столь популярной на Украине, то и здесь весьма характерны высказывания ряда лиц, которых трудно заподозрить в симпатиях к Москве. Вот, например, экс-премьер Великобритании Тони Блэр на онлайн-конференции в Киеве заметил:



В переговорах с Байденом украинцы должны поинтересоваться у него о двух вещах: помнит ли он о войне на Украине и понимает ли, что вопрос суверенитета Украины ещё кого-то интересует, к примеру, украинцев.



Думаете, это намёк на старческую деменцию дедушки, который не узнаёт членов своей семьи? Скорее не на особенности состояния будущего президента США (я почему-то уверен, что все усилия Трампа всё же потерпят фиаско), а на реальное место Украины в мире. О чём, кстати, проговорился и нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина". Украине угрожает экологическая катастрофа из-за остановки работы урановых шахт



А так, безусловно, "весь мир с ними", никто не спорит.



Параллельная реальность



Но работа над альтернативами Минску в Киеве идёт. Секретарь СНБО Алексей Данилов на днях анонсировал некое новое решение Совбеза по Донбассу после 9 декабря 2020 года: "Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации в Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях... Не знаю, каким оно будет – открытым или закрытым".



В реальности у Киева есть лишь один способ попытки реализации плана, альтернативного Минским соглашениям, – активизация боевых действий в Донбассе. Но в этом случае самый вероятный исход – установление новой линии разграничения где-нибудь по Днепру. Если не дальше. И остающиеся ещё трезвыми отдельные головы в Киеве не могут этого не понимать.



Как бы там ни было, в Париже, Берлине и Москве едины во мнении, что Минским соглашениям альтернативы нет и надо их выполнять.



Впрочем, в Киеве считают, что они всё сделали. Та самая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила: "В целом за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате" от 9 декабря 2019 года. Можно было сделать больше и быстрее – безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны". В реальности же не сделано ничего. Но врать на голубом глазу – это уже фирменный стиль команды Зеленского.



Остаётся удивляться, как они там ещё не объявили, что Путин сдался. На милость Зеленскому. После предыдущего заявления подобному известию из Киева уже точно можно будет не удивляться.

Киев молчит, игнорируя свои же заявления, местные национал-патриоты мечтают о реванше и строят свои надежды с расчётом на хорошую память Джо Байдена. Единственное, на что способна Украина, – просить, просить и ещё много раз просить.9 декабря истёк срок ультиматума, который Зеленский предъявил Путину. Как это принято на Украине, через третьих лиц, в данном случае через журналистов британского издания "Гардиан", которым президент Украины давал интервью в начале марта нынешнего года. Наверное, ему посоветовал так сделать тогдашний глава его администрации, мол, англичанин – это вам не кто-то, пусть он и передаст. Ещё более интересно, что Зеленский, абсолютно игнорируя всем известный принцип законов и ультиматумов о том, что они обратной силы не имеют, объявил, что годичный срок начал отсчитываться не с момента озвучивания, а чуть ли не за полгода до того, со встречи на саммите глав "нормандской четвёрки" в Париже. То есть с 9 декабря 2019-го.Напомним, глава Украины уезжал тогда из Парижа с большим грузом "домашних" заданий, включавших в себя обмен пленными всех на всех, отвод воинских подразделений (ВСУ и добробатов со стороны Украины и армейских корпусов, преобразованных из ополчения и Народной милиции ЛДНР) в глубь своих территорий с линии фронта, проведение местных выборов на территории ЛДНР в октябре 2020-го. Вроде было что-то ещё, но я сейчас с ходу не вспомню. Да нужды в этом особой нет, поскольку Зеленский ни одного пункта "домашки" не выполнил. Прошёл один обмен "удерживаемыми лицами", который совершенно не отвечал принципу "всех на всех". Кстати, о невыполнении условий говорит и тот факт, что следующий саммит в "нормандском формате" с участием глав государств предварительно был назначен на апрель нынешнего года, но Парижский саммит остаётся на данный момент последним. Почему? Вовочка не "выучил урок" и не сделал "домашнюю работу".Явно чувствуя, что Украина проявит исключительную импотенцию в выполнении Минских соглашений, и не желая этого сам, Зеленский и поставил Путину ультиматум. Что же он сказал?Время идёт. Правительство может потратить один год на полное соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Но любой более поздний срок запрещён. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию, – с явной решительностью, которая явно понравилась и ему самому, и пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель, присутствовавшей на беседе, заявил он. – Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать.И прибавил, что в случае невыполнения Путиным ультиматума Украина откажется от переговоров с Россией и примется за реализацию альтернативных планов. Многие тут же начали кричать (в Незалежной, естественно), что у Украины есть план Б. Зеленский в ответ лишь криво усмехался, отвечал, что планов не один вариант, мол, кроме Б есть и С, и т. д., но он ни один не раскроет, бо це есть громадна "военна тайна".Многие тогда расценили "ультиматум" Зеленского как "хамскую выходку мальчишки, допущенного по недосмотру в разговоры взрослых". Лично мне он больше напомнил старый и не совсем приличный анекдот, который, на мой взгляд, больше всего подходит к этой ситуации: "Нашёл заяц на поляне ружьё и почувствовал себя царём леса. Под угрозой ружья изнасиловал лису, заставил волка покинуть лес и убежать в эмиграцию, идёт, весь из себя гордый, и смотрит – навстречу ему медведь. "Мишка, – говорит ему заяц, – видишь кучку дерьма? Ешь немедленно, а то я тебя из ружья застрелю". "Да пошёл ты, – обиделся медведь. – Стреляй". Заяц нажал на курок – осечка, второй – осечка. Посмотрел, патронов-то в ружье нет. "И что теперь?" – спрашивает медведь добродушно, но грозно. "А теперь… Теперь я его сам съем", – нашёлся заяц".И что же этот хамоватый "вьюнош" может предпринять? Напомню, за пару месяцев до саммита в Париже он обогатил свой имидж, добавил к "исполнению на рояле без рук" выражение "янелох", моментально ставшее мемом. Во время посещения президентом Украины Золотого в Луганской области для отвода войск один из националистов высказал ему претензии, и Зеленский буквально вспыхнул:Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришёл и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему.И тут же моментально припечатал "ветерана" АТО: "Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял".То есть не любит Вовчик получать ультиматумы, зато ставить их ему очень нравится. А получается ровно наоборот. Его ультиматум никто в мире не воспринял всерьёз, зато он не успевает отвечать на претензии, которые в его адрес летят в своей стране. Удел "янелохов". Тут, кстати, ещё одно поражение "янелоха" наметилось внутри его страны – Конституционный суд, который он хотел нагнуть, прижать и распустить, возобновил свою работу. Владимир Александрович не смог ничего сделать со своими судьями КСУ, но надеется диктовать свою железную волю миру.И всё же что может предпринять Вовчик после истечения даты ультиматума и провала плана А? Какой план Б? Или В? Тут давеча глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, один из трёх могильщиков СССР, высказался в том духе, что Украина может попросить об отключении России от международной системы платежей. Такие вот новые санкции. Только вот Украина сама не может реализовать этот план, а должна просить своих западных союзников. Пороги обивать.Частично план Б раскрыл представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, заявивший, что потребности в нём, предусматривающем ввод миротворцев в Донбасс, пока нет: "Пока потребности в плане Б нет, но могу заверить, что президент, Офис президента и СНБО работают над всеми возможными вариантами решения конфликта в Донбассе. И здесь неважно, как мы это называем – план Б или план Д".Ой, а миротворцы откуда? Меркель с Макроном дадут, что ли, которые сейчас со своими внутренними проблемами разобраться не могут? Или Штаты пришлют в лице нового президента? Ребятки, без согласия руководства ЛДНР первый шаг любого миротворца на донецкую землю будет официально считаться актом международной военной агрессии. И, опять же, Киев тут может снова только просить. Просить и кланяться.Союзникам Киева явно не до Украины. Она им изрядно поднадоела и сохраняет свой статус в какой-то степени лишь по той причине, что более антироссийски настроенное государство сейчас вряд ли можно найти. Что касается мантры "весь мир с нами", столь популярной на Украине, то и здесь весьма характерны высказывания ряда лиц, которых трудно заподозрить в симпатиях к Москве. Вот, например, экс-премьер Великобритании Тони Блэр на онлайн-конференции в Киеве заметил:В переговорах с Байденом украинцы должны поинтересоваться у него о двух вещах: помнит ли он о войне на Украине и понимает ли, что вопрос суверенитета Украины ещё кого-то интересует, к примеру, украинцев.Думаете, это намёк на старческую деменцию дедушки, который не узнаёт членов своей семьи? Скорее не на особенности состояния будущего президента США (я почему-то уверен, что все усилия Трампа всё же потерпят фиаско), а на реальное место Украины в мире. О чём, кстати, проговорился и нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина".А так, безусловно, "весь мир с ними", никто не спорит.Но работа над альтернативами Минску в Киеве идёт. Секретарь СНБО Алексей Данилов на днях анонсировал некое новое решение Совбеза по Донбассу после 9 декабря 2020 года: "Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации в Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях... Не знаю, каким оно будет – открытым или закрытым".В реальности у Киева есть лишь один способ попытки реализации плана, альтернативного Минским соглашениям, – активизация боевых действий в Донбассе. Но в этом случае самый вероятный исход – установление новой линии разграничения где-нибудь по Днепру. Если не дальше. И остающиеся ещё трезвыми отдельные головы в Киеве не могут этого не понимать.Как бы там ни было, в Париже, Берлине и Москве едины во мнении, что Минским соглашениям альтернативы нет и надо их выполнять.Впрочем, в Киеве считают, что они всё сделали. Та самая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила: "В целом за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате" от 9 декабря 2019 года. Можно было сделать больше и быстрее – безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны". В реальности же не сделано ничего. Но врать на голубом глазу – это уже фирменный стиль команды Зеленского.Остаётся удивляться, как они там ещё не объявили, что Путин сдался. На милость Зеленскому. После предыдущего заявления подобному известию из Киева уже точно можно будет не удивляться. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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