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Украинский писатель рассказал о сильной зависимости Незалежной от России

04 марта 2020, 20:35  •  21 • Украина
Как бы украинское правительство не пыталось бороться с «советским наследием» и без оглядки бежать в противоположном направлении от российской культуры – результат предопределен заранее. Фиаско.



Украинский писатель Тарас Прохасько в интервью для местного издания заявил, что в Незалежной прослеживается сильная зависимость от России. Можно с уверенностью сказать, что в этом нет ничего удивительного.

Он рассказал о своем недовольстве отсутствием эффективности украинской «пропаганды и просвещения», которые на протяжении последних нескольких лет не принесли ожидаемых результатов.

Писатель убежден, что Украина до сих пор сильно зависит от России. На первое место он поставил ментальную зависимость.

«Всё идёт к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной», - считает Прохасько.

Несмотря на борьбу Киева с «коммунистическим прошлым», украинцы не принимают одиозную русофобскую сторону властей. Естественно, есть индивиды, которым подобная повестка нравится и кажется чуть ли не родной, но большинство выступают противниками антироссийского движения.

В качестве примера можно привести принятие закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который вступил в силу пять лет назад. Согласно ему, гражданам Украины запрещается использование и пропаганда советской символики. Также в рамках данного закона предполагается переименование улиц и городов, получивших свое название в честь советских государственных деятелей. Однако переименованные улицы местные жители называют старыми названиями.

Такие же ограничения киевские власти ввели против контента в СМИ и медиа. Принятые законопроекты обязывают телевидение и радио использовать не меньше, чем 75% контента на украинском языке за сутки. Также с 2015 года Госагентство Украины может запретить фильмы, вышедшие после 1991 года, и любой телепродукции России, выпущенной после 2014 года.

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