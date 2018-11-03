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Украинский писатель объяснил «странную любовь» соотечественников к России

03 ноября 2018, 22:09  •  88 • Украина
Украинский сценарист и публицист Андрей Кокотюха в материале для издания «Новое время» объяснил, на чём основана «странная любовь» соотечественников к России.
 
© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

В статье Кокотюха комментирует результаты опроса жителей страны, проведённого Киевским международным институтом социологии, которые свидетельствуют о том, что украинцы стали лучше относиться к России.

Автор отмечает, что подобную тенденцию можно объяснить российским культурным влиянием.

«Хорошо относятся к Российской Федерации, по данным КМИС, 33 % наших сограждан... Странная любовь к агрессору держится на памяти о сказках Пушкина, на которых мы выросли. На Толстом, Достоевском и Чехове», — утверждает Кокотюха.

В этой связи автор также указывает на влияние российского кинематографа.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в эфире телеканала NewsOne из-за того, что ведущая не захотела общаться с ней на украинском языке. 

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