Украинский писатель объяснил «странную любовь» соотечественников к России

Украинский сценарист и публицист Андрей Кокотюха в материале для издания «Новое время» объяснил, на чём основана «странная любовь» соотечественников к России.

В статье Кокотюха комментирует результаты опроса жителей страны, проведённого Киевским международным институтом социологии, которые свидетельствуют о том, что украинцы стали лучше относиться к России.

Автор отмечает, что подобную тенденцию можно объяснить российским культурным влиянием.

«Хорошо относятся к Российской Федерации, по данным КМИС, 33 % наших сограждан... Странная любовь к агрессору держится на памяти о сказках Пушкина, на которых мы выросли. На Толстом, Достоевском и Чехове», — утверждает Кокотюха.

В этой связи автор также указывает на влияние российского кинематографа.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в эфире телеканала NewsOne из-за того, что ведущая не захотела общаться с ней на украинском языке.