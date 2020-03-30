Украинский патриотизм: Тернопольские врачи отказываются лечит своих граждан зараженных Covid-19

Главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский сообщил, что в Тернополе из инфекционного отделения больницы уволилось 8 врачей из-за опасности заболеть коронавирусом.«8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения, даже ещё не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях», — отметил Чайковский.По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом.В то же время обещанные правительством 200% надбавки ещё не выплачивали. Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля «Галичина».«Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле «Галичина». Трое наших работников поселились там. Они не возвращаются в семью, чтобы не подвергать родственников риску», — сказал Чайковский.Как сообщили в Тернопольском штабе борьбы с коронавирусом, по состоянию на 10 часов 29 марта в области зарегистрировано 57 случаев Covid-19, подтверждённых лабораторно.