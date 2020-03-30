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Украинский патриотизм: Тернопольские врачи отказываются лечит своих граждан зараженных Covid-19
30 марта 2020, 07:35 • 29 • Украина
Главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский сообщил, что в Тернополе из инфекционного отделения больницы уволилось 8 врачей из-за опасности заболеть коронавирусом.
«8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения, даже ещё не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях», — отметил Чайковский.
По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом.
«Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле «Галичина». Трое наших работников поселились там. Они не возвращаются в семью, чтобы не подвергать родственников риску», — сказал Чайковский.
Как сообщили в Тернопольском штабе борьбы с коронавирусом, по состоянию на 10 часов 29 марта в области зарегистрировано 57 случаев Covid-19, подтверждённых лабораторно.
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