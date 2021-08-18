Украинский парад назвали показухой "для Зеленского"

Украинский журналист Юрий Бутусов раскритиковал подготовку к торжествам, которые состоятся в честь Дня независимости Незалежной.

Экс-советник главы минобороны, а также главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов возмутился тем, что происходит в стране в преддверии празднования Дня независимости. По его словам, намеченные на 24 августа торжества лишь показуха.

Он подчеркнул, что представленная на параде техника так и не используется в бою, а для простых вояк не хватает элементарных вещей - есть перебои с поставкой дизельного топлива, которое минобороны не закупило, а также с поставками других материалов.

На бравурные высказывания Владимира Зеленского о том, что грандиозный парад в этом году пройдёт и на суше, и на море, Бутусов отмечает, что простые вояки от этих парадов не получат ничего.

"Обстановка на фронте является полной противоположностью с парадными колоннами в Киеве. Парад стране, безусловно, нужен - но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают", - написал Бутусов на своей странице в Facebook.

К тому же сейчас обстановка на юго-востоке остаётся напряжённой, но Зеленского лишний раз не тревожат этими вопросами, добавил он.

"На фронте идут обстрелы, которые офис президента приказал скрывать, чтобы не испортить Верховному Главнокомандующему праздник", - уточнил Бутусов.