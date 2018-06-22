Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правительство пообещало не решать социальные проблемы за счет нефтянников
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что ВСУ саботируют обязательства по отводу ...
Президент Южной Кореи выступил в Госдуме: Времена войны позади, и нам нужна помо...
Глава МИД Литвы посетит линию соприкосновения в Донбассе
Главная / Украина

Украинский омбудсмен заявила об отмене запрета на въезд Москальковой на Украину

22 июня 2018, 00:54  •  25 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко снял запрет на въезд на Украину уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
 
© Anatoly Lomokhov globallookpress.com
 

Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

«У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым», — заявила Денисова.

Она добавила, что лично просила об этом Порошенко, и украинский президент выполнил эту просьбу.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с украинским коллегой вопрос посещения омбудсменами двух стран россиян, содержащихся в заключении на Украине, и украинских заключённых в России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

25
Источник
Похожие новости
21 июня 2018, 15:09
Порошенко провёл телефонный разговор с Путиным
21 июня 2018, 23:09
Москалькова в письме украинскому омбудсмену сообщила последние данные о здоровье Сенцова
21 июня 2018, 18:24
Адвокат рассказал, что Вышинский написал прошение о встрече с российским консулом

21 июня 2018, 21:39
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что ВСУ саботируют обязательства по отводу вооружений в Донбассе
21 июня 2018, 01:54
Турчинов назвал Крымский мост «серьёзной угрозой безопасности» Украины
22 июня 2018, 00:54
Москалькова направила украинской коллеге письмо со справкой о состоянии Сенцова
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июня 2018, 12:54
Новый хозяин Сирии изгоняет из страны американцев
16 июня 2018, 01:39
«Средство устрашения»: почему западные правозащитники обратили внимание на бесчинства украинских националистов
17 июня 2018, 15:09
«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад
17 июня 2018, 03:54
Госдеп обвинил Россию в обстреле миссии ОБСЕ
18 июня 2018, 13:54
Народный трибунал над карателями в Донбассе
18 июня 2018, 18:39
Эксперт оценил планы Киева поднять тарифы на газ в стране
16 июня 2018, 11:24
Украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.