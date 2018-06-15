Украинский омбудсмен заявила, что ее встреча с Москальковой состоится 18 июня

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КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова проведут встречу в понедельник. Об этом сообщила в пятницу Денисова.

"В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковой и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - процитировала пресс-служба уполномоченного Верховной рады по правам человека Денисову.

О месте встречи пока не сообщается. В пресс-службе украинского омбудсмена корреспонденту ТАСС заявили, что информацией о том, где будет встреча, они не располагают.

В пресс-службе также отметили, что "ситуация с визитом уполномоченного Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову сдвинулась с мертвой точки", в частности, добавив, что в последнем разговоре омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Людмилы Денисовой с Олегом Сенцовым. "Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте, и тогда она поделится этой информацией со мной", - привели слова Денисовой в пресс-службе. Кроме того, украинская сторона сообщила, что "ведутся переговоры, чтобы Олега Сенцова осмотрели независимые врачи".

Ранее Денисова отказалась встречаться с Москальковой в Омске 16 июня.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова в пятницу заявила, что несогласованная поездка Денисовой в колонию к Сенцову противоречит законодательству РФ.

Тем не менее она выразила готовность искать компромисс в работе с украинской коллегой и не оставляет надежды посетить Херсон в рамках согласованного ранее графика посещения осужденных на территории двух стран.