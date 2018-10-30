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Украинский омбудсмен сообщила о дальнейшей судьбе капитана «Норда»
30 октября 2018, 23:54 • 40 • Украина
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о дальнейшей судьбе капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, который всё ещё находится на Украине.
РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
«Он на свободе. В отношении него происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершён, будет решена его дальнейшая судьба. Он сейчас на Украине, свободно передвигается, никто его не задерживал», — отметила она.
Ранее стало известно, что семерых членов экипажа российского судна «Норд» обменяли на украинцев с траулеров «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105».
Также сайт kp.ru передавал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии Горбенко.
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