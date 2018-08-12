Украинский омбудсмен прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об «освобождении» Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала сообщения об «освобождении» отбывающего наказание в России режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщает «Громадське».

«Трудно комментировать это... каждый раз надеемся, что будет подтверждённая информация (об освобождении Сенцова. — RT), но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии», — сказала она.

Ранее в сети появилась информация о том, что Сенцов якобы вылетел в Киев.

Впоследствии Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила, что данная информация не соответствует действительности.

Украинский режиссёр был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.