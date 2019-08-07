|
Украинский омбудсмен пришла на допрос в Генпрокуратуру
07 августа 2019, 12:39 • 46 • Украина
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утром в среду, 7 августа, пришла на допрос в Генеральную прокуратуру.
РИА Новости
Об этом сообщает «Громадське».
Ранее адвокат Андрей Тарасов заявил, что Денисова «получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля».
Он допустил, что его подзащитную, вероятно, допросят по делу о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ряда других ведомств.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 августа 2019, 10:39
|
31 июля 2019, 18:24
|
05 августа 2019, 15:24
|
02 августа 2019, 01:09
|
06 августа 2019, 07:24
|
02 августа 2019, 02:54
|
03 августа 2019, 21:09