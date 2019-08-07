Украинский омбудсмен пришла на допрос в Генпрокуратуру

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утром в среду, 7 августа, пришла на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщает «Громадське».

Ранее адвокат Андрей Тарасов заявил, что Денисова «получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля».

Он допустил, что его подзащитную, вероятно, допросят по делу о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ряда других ведомств.