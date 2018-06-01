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Украинский омбудсмен пообещала проверить условия содержания Вышинского в СИЗО
01 июня 2018, 23:39 • 25 • Украина
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о намерении в ближайшее время посетить в СИЗО главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Такое заявление Денисова сделала в ходе встречи с главой совета Михаилом Федотовым.
«Украинская правозащитница сообщила, что в ближайшее время планирует посетить херсонский следственный изолятор и, помимо прочего, проверить условия содержания главного редактора информационного агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского», — отметили в СПЧ.
Ранее Федотов обратился к Киеву с просьбой о посещении Вышинского в СИЗО.
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