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Украинский омбудсмен пообещала проверить условия содержания Вышинского в СИЗО

01 июня 2018, 23:39  •  25 • Украина
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о намерении в ближайшее время посетить в СИЗО главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). 

Такое заявление Денисова сделала в ходе встречи с главой совета Михаилом Федотовым.

«Украинская правозащитница сообщила, что в ближайшее время планирует посетить херсонский следственный изолятор и, помимо прочего, проверить условия содержания главного редактора информационного агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского», — отметили в СПЧ.

Ранее Федотов обратился к Киеву с просьбой о посещении Вышинского в СИЗО.

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