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Украинский омбудсмен обратилась в Минсоцполитики из-за роста количества случаев торговли детьми
04 августа 2018, 15:24 • 87 • Украина
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Минсоцполитики в связи с ростом количества случаев торговли детьми.
@denisovaombudsman Facebook
Об этом сообщается на сайте омбудсмена.
«Учитывая, что в последнее время участились случаи торговли людьми, в частности детьми, Людмила Денисова обратилась в Министерство социальной политики Украины, чтобы выяснить, какие принимаются меры для предотвращения торговли людьми и какая работа ведётся с детьми, которых удалось спасти», — указывается в заявлении.
В обращении указывается, что только в июле удалось пресечь три попытки продать детей, а 3 августа Денисова получила информацию о задержании женщины, которая за $2,5 тыс. собиралась продать трёхлетнего ребёнка для использования при попрошайничестве.
Ранее начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми , Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.
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