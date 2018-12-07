Украинский омбудсмен: арестованные в России моряки не предъявляют претензий

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что арестованные за нарушение российской границы моряки не предъявляют никаких претензий.

По её словам, украинский консул 7 декабря встретился с четырьмя моряками ВМС Украины.

«Наши парни никаких жалоб не выражали, держатся мужественно», — написала она.

Также консул посетил трёх раненных в ходе задержания украинских военных, находящихся в СИЗО «Матросская Тишина».

«По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное. У ребят осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет — кости и суставы целые», — написала Денисова.

Ранее сообщалось, что украинские консулы посетили в СИЗО Москвы семерых арестованных моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Украинские моряки, находящиеся на борту, были арестованы.