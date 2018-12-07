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Украинский омбудсмен: арестованные в России моряки не предъявляют претензий
07 декабря 2018, 21:55 • 74 • Украина
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что арестованные за нарушение российской границы моряки не предъявляют никаких претензий.
РИА Новости
По её словам, украинский консул 7 декабря встретился с четырьмя моряками ВМС Украины.
«Наши парни никаких жалоб не выражали, держатся мужественно», — написала она.
Также консул посетил трёх раненных в ходе задержания украинских военных, находящихся в СИЗО «Матросская Тишина».
«По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное. У ребят осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет — кости и суставы целые», — написала Денисова.
Ранее сообщалось, что украинские консулы посетили в СИЗО Москвы семерых арестованных моряков.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Украинские моряки, находящиеся на борту, были арестованы.
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