Украинский олимпиец оправдался перед "слугами народа" за фото со Скабеевой

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Ведущая уже успела отреагировать и высмеять спортсмена за его объяснения

Завоевавший золото в Токио украинский спортсмен Жан Беленюк оправдался перед коллегами из фракции "Слуга народа", куда входит с 2019 года. Причиной испуга парламентария стала давняя фотография с российской телеведущей Ольгой Скабеевой, сделанная еще в Рио в 2016 году.

История началась после того, как Скабеева высмеяла нападки украинских силовиков в адрес бронзового призера Олимпиады Ярославы Магучих, которая сфотографировалась и обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, взявшей золото в финале по прыжкам в высоту. После этого Минобороны Украины (Магучих является сержантом ВСУ – прим. ред.) вызвало атлетку на ковер. Скабеева высмеяла позицию украинских структур, заявив, что в таком случае в Минобороны необходимо разобраться и с Беленюком – последний, как раз является нардепом.

"Смотрите, какая зрада", – высказалась журналистка.



После глумлений ведущей парламентарий принялся оправдываться, заявив, что не имеет ни малейшего представления о том, кто такая Скабеева, так как "не следит за контекстом политических событий в России". Беленюк привел в качестве аргумента свою популярность – на улице к нему может подойти любой с просьбой сделать фото, поэтому он не привык каждого расспрашивать о том, кем является тот или иной человек.

Скабеева не прошла мимо оправданий борца греко-римского стиля, заявив, что тот или "врет", или "идиот".

"Но за попытку спасти свою шкуру "известный спортсмен" получает медаль", – написала Скабеева в своем телеграм-канале.