Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Главная / Политика

Украинский олимпиец оправдался перед "слугами народа" за фото со Скабеевой

13 августа 2021, 17:55  •  140 • Политика
Кадр youtube.com
Ведущая уже успела отреагировать и высмеять спортсмена за его объяснения
Завоевавший золото в Токио украинский спортсмен Жан Беленюк оправдался перед коллегами из фракции "Слуга народа", куда входит с 2019 года. Причиной испуга парламентария стала давняя фотография с российской телеведущей Ольгой Скабеевой, сделанная еще в Рио в 2016 году. 
История началась после того, как Скабеева высмеяла нападки украинских силовиков в адрес бронзового призера Олимпиады Ярославы Магучих, которая сфотографировалась и обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, взявшей золото в финале по прыжкам в высоту. После этого Минобороны Украины (Магучих является сержантом ВСУ – прим. ред.) вызвало атлетку на ковер. Скабеева высмеяла позицию украинских структур, заявив, что в таком случае в Минобороны необходимо разобраться и с Беленюком – последний, как раз является нардепом.
"Смотрите, какая зрада", – высказалась журналистка.
После глумлений ведущей парламентарий принялся оправдываться, заявив, что не имеет ни малейшего представления о том, кто такая Скабеева, так как "не следит за контекстом политических событий в России". Беленюк привел в качестве аргумента свою популярность – на улице к нему может подойти любой с просьбой сделать фото, поэтому он не привык каждого расспрашивать о том, кем является тот или иной человек.
Скабеева не прошла мимо оправданий борца греко-римского стиля, заявив, что тот или "врет", или "идиот".
"Но за попытку спасти свою шкуру "известный спортсмен" получает медаль", – написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)
Кстати, Беленюк своеобразно заступился за Магучих, заявив о том, что девушка решила обняться с россиянкой "в состоянии безумной эйфории" и по своей молодости не подумала о том, как воспримут это солдаты ВСУ, которые "защищают страну от агрессора".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





140
Источник
Похожие новости
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
13 августа 2021, 11:30
"Что значит уехали?!": "Замшелую методичку" Познера рассекретила одесситка
13 августа 2021, 02:20
Литва и арестанты: В России не скрыли удивления из-за молчания Европарламента и Госдепа
13 августа 2021, 11:30
ВСУ откроют хаотичный огонь в Донбассе: Разведка рассекретила приказ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.