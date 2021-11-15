Украинский олимпиец неожиданно оправдался за братские чувства к России: "Я, конечно, понимаю"

Олимпийский чемпион с Украины Александр Абраменко, завоевавший золото на ОИ-2018 в лыжной акробатике, оправдался за братские чувства к России. "Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России", - неожиданно сломался он.

Напомним, ранее он выступил за дружбу между Москвой и Киевом. В беседе с журналистом Tribuna он выразил недоумение тем, что кто-то негодует из-за совместных фото спортсменов на масштабных соревнованиях. По его словам, простым людям делить нечего и к тому же, транслируемое на Украине "Россия - агрессор" для него не является очевидным. В интервью спортсмен заявил о том, что не разделяет мнения о том, что во всём виновата Россия.

Теперь же, через несколько дней после выхода интервью, олимпиец резко оправдался за свои слова. Мол, его неправильно поняли, а журналисты якобы выкрутили слова так, как захотели. К тому же он заявил о том, что добро на публикацию статьи не давал.

"Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины", - заявил он.

Абраменко также пожелал силы духа и терпения "украинским воинам", которые якобы защищают Украину от России. При этом спортсмен добавил, что "ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины".