Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Главная / Украина

Украинский олигарх Ринат Ахметов не смог найти общий язык с Кремлём и вынужден распродать свои российские активы

12 августа 2021, 17:10  •  376 • Украина
Ахметов продаёт свои предприятия в Ростовской области «обезличенной» кипрской компании Valleyton Investments Ltd с неустановленными реальными владельцами (актив числится за гражданкой Армении Еленой Оганесян, имя которой экспертам ни о чём не говорит). Сама по себе сделка довольно мутная (об этом – ниже), и странно, что у ФАС РФ не возникло вопросов. Но главное – то, что Ахметов, по всей видимости, так и не смог договориться с Кремлём, где ему до сих пор не забыли «мариупольскую историю».
Напомним, о чём речь. В конце августа 2014 года ополчение народных республик Донбасса, перейдя в контрнаступление, заняло Новоазовск и собиралось развить свой успех, захватив Мариуполь, самый большой порт на Азовском море, откуда бежало всё городское руководство вместе с охранявшими город военными и силовиками. Но Мариуполь в итоге так и остался украинским, хотя с точки зрения военной тактики захватить его было совсем несложно. Почему же город не взяли? А потому, что Ринат Ахметов был категорически против. Из Мариуполя уходили за границу сухогрузы, гружённые металлопрокатом с его украинских заводов. Если бы Мариуполь перешёл под контроль непризнанной ДНР, гружённые там корабли не имели бы формальной возможности разгружаться в болгарских, румынских и турецких портах. Вот почему для Ахметова было крайне важно сохранить над Мариуполем украинский протекторат – чтобы не потерять прибыль от торговли металлопрокатом. Поговаривают, что наступление на Мариуполь блокировал лично советник президента Владислав Сурков, вольно или невольно отстаивая при этом финансовые интересы Ахметова. Эту историю в Кремле, похоже, Ахметову не забыли.
Так вот, о сложностях кипро-армянской сделки с российскими активами украинского олигарха. Сообщают, что в продаже активов Ахметова компании Valleyton будет участвовать Fabcell Ltd – структура подконтрольной Ахметову группы компаний СКМ. В 2016 году принадлежащие ДТЭК Ахметова российские компании «Донской антрацит» и шахта «Обуховская» выдали гарантии российскому Сбербанку по кредиту для Fabcell на 400 млн и 324 млн долларов соответственно. Обязательства по погашению кредита и процентов наступают в сентябре. А теперь, как пишут российские СМИ, «компании надеются на реструктуризацию задолженности». За чей же счёт, позвольте узнать?! Уж не за счёт ли российского бюджета? Этой историей впору поинтересоваться российским силовикам.
Ну, а Ахметову, похоже, в России больше ничего «не светит». Что же, лучше поздно, чем никогда. Хотя за Мариуполь спросить, пожалуй, тоже стоило бы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





376
Источник
Похожие новости
10 августа 2021, 15:40
Новый командир украинских десантников Максим Миргородский отдал приказ к наступлению в сторону белорусской границы
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
11 августа 2021, 18:15
Украина без угля, Казахстан спешит на помощь
11 августа 2021, 23:45
Олимпийцы под сине-желтым флагом сказали пару фраз на русском и подорвали нацбезопасность Украины
12 августа 2021, 01:35
Эфиопия в игре глобалистов
11 августа 2021, 14:35
Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил разместить в стране американские войска – вразрез с конституцией
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путин...
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в неп...
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигн...
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
08 августа 2021, 23:20
Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
07 августа 2021, 04:15
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
10 августа 2021, 08:20
Безумное заявление: Украина поднимает войска в ответ на действия армии России
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.