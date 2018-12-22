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Украинский олигарх посоветовал Порошено и Турчинову с их детьми отправиться на корабле через Керченский пролив

22 декабря 2018, 23:09  •  141 • Политика
Олигарх Сергей Тарута, занимавший ранее пост губернатора Донецкой области, предложил посадить Порошенко и Турчинова с их детьми на корабль и отправить из Одессы в Мариуполь. Тогда, по мнению Таруты, желание организовывать новую провокацию в Керченском проливе у украинского руководства сразу пропадет.
Экс-губернатор Донецкой области, олигарх Сергей Тарута прокомментировал возможное повторение Керченской провокации, отметив, что украинское руководство с легкостью может опять послать военных в Керченский пролив, потому что не несет никакой ответственности за их жизнь, передает информагентство "Nation News".
Тарута напомнил о практике таких стран, как Израиль или США, где командир несет уголовную ответственность за каждого военнослужащего. На Украине же, по его словам, подобной ответственности нет, поэтому руководство страны бравирует возможностью отправки кораблей в Азовское море. Если бы украинских генералов судили за смерть солдат, то не было бы ни Иловайска, ни Дебальцево, ни донецкого аэропорта, заявил Тарута.
Экс-губернатор Донецкой области отметил, что если посадить в такой своеобразный "Ноев ковчег" Порошенко, Турчинова, депутатов и их детей, то у всех них, скорее всего, сразу пропадет желание плыть в Азовское море из Одессы.
Ранее украинские власти заявляли о готовящемся новом проходе кораблей страны через Керченский пролив.

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