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Украинский олигарх Коломойский: Война в Донбассе — наш внутренний гражданский конфликт

04 июля 2019, 17:54  •  39 • В России

Самого жесткого и скандального олигарха Украины Игоря Коломойского трудно заподозрить в симпатиях к Москве или Донбассу. Достаточно того факта, что именно он весной 2014-го, став губернатором Днепропетровской области, организовал и финансировал первые батальоны украинских националистов для подавления «русской весны» в Донбассе. И развесил по Днепропетровску плакаты с обещаниями платить по 10 тысяч долларов за голову русского сепаратиста.

И именно Коломойского называют тайным покровителем нового президента Украины Владимира Зеленского. Хотя и сам олигарх, и Зеленский от этого открещиваются.

Тем неожиданней стало интервью Коломойского украинскому журналу НВ, где он назвал войну в Донбассе «внутренним гражданским конфликтом».

- А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? - переспрашивает олигарх журналиста. - Это внутренний гражданский конфликт... Никем не инспирированный, никакой Россией.

Коломойский уверен в этом, несмотря на присутствие в Донбассе, как он считает, российской военной техники.

- Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника, - говорит украинский миллиардер. - Это реалии из жизни. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины (противотанковые ракетные комплексы, поставленные Украине из США, - ред.) есть у нас? Это чья техника?

Об интересах Америки на Украине Коломойский и вовсе говорит прямо:

- США предоставили Украине военную технику, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе. Потому что Америке выгодно держать санкции против России. Во всяком случае, при предыдущем президенте (Бараке Обаме, - ред.) так было. А у нынешнего президента (Дональда Трампа, - ред.), по-моему, другая точка зрения. Но как из нее выйти — он не знает.

Уверен Коломойский и в том, что в конфликте на Донбассе с обеих сторон есть иностранцы.

- Мы (украинская сторона, - ред.) говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то, поехали в «отпуск» или в «командировку», - выполнять интернациональный долг, - считает украинский олигарх. - И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление. А в Украину приехали выполнять интернациональный долг из Западной Европы и США...

И тут миллиардер подходит к главному — к причинам войны в Донбассе.

- Но у нас основа, шампур этого конфликта, - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович, - говорит Коломойский. - Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы.

Отклики украинских «патриотов» на эти откровения олигарха, которые они пишут на сайте журнала, тоже показательны. Самый характерные из них:

«Сам себе могилу роет... Ведь получается он спонсировал в 2014 году не отражение внешней агрессии а незаконное участие, по его же словам, во "внутреннем конфликте". Или, другими словами, приравнил добробаты к бандам. Мудак.»

«Если на Донбассе гражданский конфликт, то ты, сволочь, давно должен был бы сидеть в тюрьме.»

Добрые «патриоты». Да и на Коломойском даже непонятно - какое еще и в каком месте клеймо ставить. Осталось ли вообще на нем для этого место? Их всех ждет еще много неожиданных прозрений. Пусть сами между собой разбираются. В своем «внутреннем конфликте».

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