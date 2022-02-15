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Украинский олигарх едет на границу с Донбассом после приговора Зеленского

15 февраля 2022, 10:30  •  381 • Политика
Богатейший олигарх Украины приедет в Мариуполь после слов Зеленского о приговоре. Ринат Ахметов намерен встретить "день вторжения России" на границе с Донбассом.
Один из украинских олигархов, будто бы сбежавших из страны, намерен встретить "день вторжения России" на границе с Донбассом. Провокационное заявление сделал Ринат Ахметов.
О встрече "дня вторжения" на границе сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу бизнесмена. Ранее сообщалось, что Ринат Ахметов отбыл из Украины 13 февраля. Более того, писали, что выбраться из страны решили и другие богатейшие люди вместе со своим окружением.
Президент Украины Владимир Зеленский решение олигархов бежать из страны назвал приговором для них самих. Высказавшись о приговоре, Зеленский просил бизнесменов вернуться в страну - к людям и предприятиям, которые работают не только на них, но и на государство. Критически Зеленский высказался и о беглецах-депутатах, которые также решили переждать "войну с Россией" не на Украине. В конце концов Зеленский дал бизнесменам и депутатам 24 часа, чтобы вернуться домой, в противном случае обещал "сделать выводы".
Самое забавное в происходящем, что никакой войны не предвидится. Однако и Зеленский, и олигархи явно используют ситуацию в своих целях. Например, накануне Зеленский заявил, что 16 февраля - день, названный президентом США Джо Байденом датой начала войны Украины и России, - Зеленский превратил в национальный праздник. Он сообщил, что это будет день единения, и подписал соответствующий указ.

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