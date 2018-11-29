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Украинский офицер назвал комплексы "Бал" в Крыму "фейковой силой". В России он под следствием

29 ноября 2018, 12:39  •  242 • Политика
Подполковник Александр Самарский назвал "фейковой силой" российские комплексы противокорабельной обороны "Бал" - они были переброшены в Крым. Стоит добавить, в России он находится под следствием, расследование ведут с февраля 2017 года.
Заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский заявил в эфире "Прямого", что российские комплексы противокорабельной обороны "Бал" он считает "фейковой силой". Ранее именно комплексы "Бал" были переброшены в Крым.
Обсуждали в эфире видео, ранее опубликованное телеканалом RT. В кадре оказалась колонна российской военной техники, где, в том числе шел "Бал". Самарский сказал, что это "скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы". В его понимании украинская разведка и так знала, что комплексы "Бал" есть в Крыму. Правда, от этого знания ничего не изменилось. Понимая, что здесь сказать нечего, Самарский продолжил свою тему: говорит, у России остались "украинские комплексы береговой обороны". Мол, их не стали отдавать после решения Крыма вернуться в состав России. Тут стоит напомнить, Украине несколько раз предлагали забрать свои корабли из Крыма. Но... Киев не захотел. Что до комплексов, информация больше похожа на байку.
Как бы там ни было, Самарский не останавливается:
"Москва сейчас привыкла показывать, что в ней что-то есть, парады устраивать… Хотя в реальности они уже показали, что, по сути, они могут гораздо меньше, чем рассказывают".
Кстати, в отношении Александра Самарского в России возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны. Расследование ведут с февраля 2017 года.
По данным следствия, с ноября 2016 года по январь 2017-го командир 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ полковник Алексей Шандар, подполковник Александр Самарский и иные военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины "осуществили прицельные артобстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой области".
"Бал" — береговой ракетный комплекс, предназначенный для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также для защиты побережья на десантоопасных направлениях.

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