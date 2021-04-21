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Украинский офицер рассказал, как ВСУ готовятся к войне с Россией
21 апреля 2021, 08:10 • 165 • Украина
Стало известно, как ВСУ планируют действовать в случае войны с Россией.
По словам майора из подразделения, находящегося возле Горловки, в последнюю неделю ситуация в Донбассе изменилась.
«Ситуация поменялась. Еще три недели назад все было похоже на то, что нас готовят к наступлению — подвозили дополнительный боекомплект, почти на передовую подтягивали „коробочки“ (бронетехнику — РВ) и артиллерию. Но неделю назад поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника», — цитирует слова украинского офицера издание «Страна».
«Но танки и минометы остались, — отметил майор. — Стоят замаскированные даже не во второй линии, а за пару сотен метров от передка. К нам приехали спецы по минированию, устанавливают „шайбы“ — (противотанковые мины — РВ). На нейтралке ставят, на основных дорогах и даже позади наших позиций».
По его словам, «это такой резервный план обороны».
«В случае, если в наступлении будут участвовать российские войска, то после короткого боя нашу пехоту отведут на вторую, более укрепленную линию обороны», — пояснил военный.
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