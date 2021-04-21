Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донба...
Главная / Украина

Украинский офицер рассказал, как ВСУ готовятся к войне с Россией

21 апреля 2021, 08:10  •  165 • Украина

Стало известно, как ВСУ планируют действовать в случае войны с Россией.

По словам майора из подразделения, находящегося возле Горловки, в последнюю неделю ситуация в Донбассе изменилась.

«Ситуация поменялась. Еще три недели назад все было похоже на то, что нас готовят к наступлению — подвозили дополнительный боекомплект, почти на передовую подтягивали „коробочки“ (бронетехнику — РВ) и артиллерию. Но неделю назад поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника», — цитирует слова украинского офицера издание «Страна».

«Но танки и минометы остались, — отметил майор. — Стоят замаскированные даже не во второй линии, а за пару сотен метров от передка. К нам приехали спецы по минированию, устанавливают „шайбы“ — (противотанковые мины — РВ). На нейтралке ставят, на основных дорогах и даже позади наших позиций».

По его словам, «это такой резервный план обороны».

«В случае, если в наступлении будут участвовать российские войска, то после короткого боя нашу пехоту отведут на вторую, более укрепленную линию обороны», — пояснил военный.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
18 апреля 2021, 23:20
Обезьяна с гранатой на подходе: физик рассказал, как быстро Украина сможет создать ядерную бомбу
20 апреля 2021, 21:10
Украинский военный эксперт заявил о необходимости вторжения в Белгородскую область
20 апреля 2021, 14:45
«Украинскую власть перестали уважать и бояться, она утратила доверие граждан и превратилась в посмешище»
20 апреля 2021, 21:10
"Я слёзы не лил, но…": Глава украинского МИД обиделся на Лаврова
20 апреля 2021, 01:00
Партия социалистов Молдавии требует отставки президента
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
21 апреля 2021, 01:45
Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России...
21 апреля 2021, 02:40
В Совфеде оценили последствия возможной высылки всех дипломатов РФ из Праги
21 апреля 2021, 03:35
Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - зако...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл политолог Брутер
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.