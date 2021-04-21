Украинский офицер рассказал, как ВСУ готовятся к войне с Россией

Стало известно, как ВСУ планируют действовать в случае войны с Россией.По словам майора из подразделения, находящегося возле Горловки, в последнюю неделю ситуация в Донбассе изменилась.«Ситуация поменялась. Еще три недели назад все было похоже на то, что нас готовят к наступлению — подвозили дополнительный боекомплект, почти на передовую подтягивали „коробочки“ (бронетехнику — РВ) и артиллерию. Но неделю назад поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника», — цитирует слова украинского офицера издание «Страна».«Но танки и минометы остались, — отметил майор. — Стоят замаскированные даже не во второй линии, а за пару сотен метров от передка. К нам приехали спецы по минированию, устанавливают „шайбы“ — (противотанковые мины — РВ). На нейтралке ставят, на основных дорогах и даже позади наших позиций».По его словам, «это такой резервный план обороны».«В случае, если в наступлении будут участвовать российские войска, то после короткого боя нашу пехоту отведут на вторую, более укрепленную линию обороны», — пояснил военный.