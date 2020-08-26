Украинский офицер: Провал захвата бойцов ЧВК опозорил СБУ

Ставший достоянием гласности провал спецоперации СБУ по захвату бойцов российской ЧВК, выманенных на авиарейс через Минск, окончательно дискредитировал украинских силовиков.Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил бывший офицер СБУ Владимир Мулык.Мулык напомнил, что СБУ в этой операции играла второстепенную роль исполнителя заказа западных спецслужб и транснациональных корпораций.«По Украине, естественно работает ЦРУ, ЦИС, Ми-6, и они же, на самом деле, идейные вдохновители этого всего. Говорят: «Разберемся, все нормально, дадим вам связь, программу нужную и так далее». Наши просто исполнители здесь…Наши молодые ребята могли попытаться это сделать, потому что им некому подсказать: «Стойте, остановитесь». Это глупость, это была несусветная глупость со стороны исполнителей…Не субъективность страны еще раз была подчеркнута, с нами больше никогда никто не будет иметь дела в отношении глубоких операций, нас будут посылать только: «Пойди, принеси то, не знаю, что». А серьезные операции такого характера на нашей территории однозначно будут проводить силами уже только внешних игроков», – заявил Мулык.По его мнению, «слить» информацию и спровоцировать захват бойцов ЧВК могли кадры Петра Порошенко, оставшиеся в СБУ. Они заинтересованы в том, чтобы «подставить» нынешнего президента Владимира Зеленского.«Говорят и о руководителе 5-го управления СБУ, который в свое время с Фирташем якшался очень красиво. Писный, вроде бы, фамилия. Некоторые злые языки говорят, что он фригидный в этом отношении, а русским лил эту информацию. Там будут очень долго все разбираться, что чье», – сказал Мулык.