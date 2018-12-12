Украинский офицер показал "клип" о ночном перегоне военной техники по Крымскому мосту

В украинских СМИ активно распространяется видео, снятое предположительно на Крымском мосту. На записи, размещенной офицером ВСУ, запечатлена колонна с военной техникой.

На Крымском мосту заметили военную технику. Именно так утверждает офицер ВСУ Анатолий Штефан, разместивший на странице в Facebook видеоролик, снятый, по его словам, на переправе через Керченский пролив.

По его словам, колонна военной техники была замечена на мосту в ночь на 10 декабря. Он отметил, что технику перевозили из Крыма.

"Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого", - в духе антироссийской риторики сообщает украинский военный.

Напомним, что от киевских властей не раз звучали громогласные заявления, что Крымский мост должен быть уничтожен. Так, 11 декабря депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук выразил уверенность, что «вражеская инфраструктура» в любом случае будет уничтожена. Парламентарий не исключил, что в этом могут принять участие инопланетяне.

8 декабря первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что Крымский мост неоднократно становился объектом провокаций со стороны киевских властей.