Украинский Очаков может стать оперативной базой ВМС США • 77 • Аналитика

Наделавшее в свое время много шума в отечественных СМИ строительство американскими военными базы ВМС ВСУ в городе Очаков Николаевской области, судя по всему, в основном завершено. Однако, открытым остается вопрос – с какой именно целью оно велось и для решения каких именно задач собираются использовать этот объект заокеанские «партнеры» и кураторы «нэзалэжной»?



Бурная деятельность, которую в небольшом украинском городке развили военнослужащие первого мобильного строительного батальона морской пехоты США (NMCB 1), так называемые Seabees (Морские пчелы), не была чистой воды благотворительностью. Не таковы ребята из Пентагона, чтобы задействовать собственных подчиненных в такой дали от США без того, чтобы при этом не преследовались некие далеко идущие планы.







Так что, даже «реконструкция объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии «Си Бриз», в которых неизменно принимают участие военнослужащие Соединенных Штатов, вряд ли является исчерпывающим объяснением того, за какой надобностью в Очаков понесло тамошних военно-морских строителей. Собственно говоря, основной, вроде бы, этап работ там был завершен еще летом прошлого года. Американцы достроили и передали в эксплуатацию украинской стороне главный объект - здание оперативного центра, а на сооружении для обслуживания катеров велись уже отделочные работы. Что дальше?



А вот дальше, судя по всему, началось самое интересное. Лейтенант Спенсер Булл, офицер подразделения подводного строительства, задействованного в реализации данного проекта, заявил, что деятельность в Очакове будет продолжаться. При этом он с военной прямотой уточнил, что его команда дайверов будет не только работать над усилением существующих пирсов, но и, что гораздо интереснее, «составлять карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут швартоваться там». Также американцы намерены были найти и наметить подходящее место для возведения «запланированного проектом» плавучего дока.



Эти моменты как-то очень удачно совпали с заявлением, сделанным тогдашним министром обороны Украины Степаном Полтораком. Генерал с большой гордостью говорил о том, что отныне «корабли ВМС Североатлантического альянса на постоянной основе будут заходить в порты Украины». По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в процессе встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в формате «Украина и министры обороны стран Альянса». Следовательно, что мы имеем в итоге?



Изначально складывалось впечатление о том, что вся возня ведется ради создания неприметной базы для спецопераций американских «морских котиков», прикрытием деятельности которых на чужой территории вполне мог бы стать дислоцированный в том же Очакове 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины (боевые пловцы). Однако сейчас речь можно вести о перспективе более широкого спектра присутствия военного флота США на Украине. Скорее всего, раз уж речь шла о «больших кораблях», со временем в Очакове может быть создана полноценная оперативная база для него.



Учитывая расстояние до берегов Крыма, а это менее 100 километров – весьма перспективно как в тактическом, так и в стратегическом отношении.



Кстати говоря, в пользу данного предположения работает упоминание о том, что после окончания работ в самом Очакове, американцы намерены были осуществить строительство общежитий в Николаеве. Якобы для военнослужащих ВМС ВС Украины. Однако такая версия вызывает глубокие сомнения. Скорее уж, речь идет о подготовке мест для размещения собственных военных, на тот случай, если они пожалуют в «нэзалэжную» в достаточно больших количествах.



Все это вместе взятое свидетельствует о том, что, по крайней мере, по состоянию на середину-окончание прошлого года Пентагон имел вполне конкретные планы на украинском направлении. И раз уж там принялись вкладывать в их реализацию собственные силы и средства, наивно было бы предполагать, что от этих планов легко откажутся – даже в нынешних непростых обстоятельствах. Наделавшее в свое время много шума в отечественных СМИ строительство американскими военными базы ВМС ВСУ в городе Очаков Николаевской области, судя по всему, в основном завершено. Однако, открытым остается вопрос – с какой именно целью оно велось и для решения каких именно задач собираются использовать этот объект заокеанские «партнеры» и кураторы «нэзалэжной»?Бурная деятельность, которую в небольшом украинском городке развили военнослужащие первого мобильного строительного батальона морской пехоты США (NMCB 1), так называемые Seabees (Морские пчелы), не была чистой воды благотворительностью. Не таковы ребята из Пентагона, чтобы задействовать собственных подчиненных в такой дали от США без того, чтобы при этом не преследовались некие далеко идущие планы.Так что, даже «реконструкция объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии «Си Бриз», в которых неизменно принимают участие военнослужащие Соединенных Штатов, вряд ли является исчерпывающим объяснением того, за какой надобностью в Очаков понесло тамошних военно-морских строителей. Собственно говоря, основной, вроде бы, этап работ там был завершен еще летом прошлого года. Американцы достроили и передали в эксплуатацию украинской стороне главный объект - здание оперативного центра, а на сооружении для обслуживания катеров велись уже отделочные работы. Что дальше?А вот дальше, судя по всему, началось самое интересное. Лейтенант Спенсер Булл, офицер подразделения подводного строительства, задействованного в реализации данного проекта, заявил, что деятельность в Очакове будет продолжаться. При этом он с военной прямотой уточнил, что его команда дайверов будет не только работать над усилением существующих пирсов, но и, что гораздо интереснее, «составлять карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут швартоваться там». Также американцы намерены были найти и наметить подходящее место для возведения «запланированного проектом» плавучего дока.Эти моменты как-то очень удачно совпали с заявлением, сделанным тогдашним министром обороны Украины Степаном Полтораком. Генерал с большой гордостью говорил о том, что отныне «корабли ВМС Североатлантического альянса на постоянной основе будут заходить в порты Украины». По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в процессе встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в формате «Украина и министры обороны стран Альянса». Следовательно, что мы имеем в итоге?Изначально складывалось впечатление о том, что вся возня ведется ради создания неприметной базы для спецопераций американских «морских котиков», прикрытием деятельности которых на чужой территории вполне мог бы стать дислоцированный в том же Очакове 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины (боевые пловцы). Однако сейчас речь можно вести о перспективе более широкого спектра присутствия военного флота США на Украине. Скорее всего, раз уж речь шла о «больших кораблях», со временем в Очакове может быть создана полноценная оперативная база для него.Учитывая расстояние до берегов Крыма, а это менее 100 километров – весьма перспективно как в тактическом, так и в стратегическом отношении.Кстати говоря, в пользу данного предположения работает упоминание о том, что после окончания работ в самом Очакове, американцы намерены были осуществить строительство общежитий в Николаеве. Якобы для военнослужащих ВМС ВС Украины. Однако такая версия вызывает глубокие сомнения. Скорее уж, речь идет о подготовке мест для размещения собственных военных, на тот случай, если они пожалуют в «нэзалэжную» в достаточно больших количествах.Все это вместе взятое свидетельствует о том, что, по крайней мере, по состоянию на середину-окончание прошлого года Пентагон имел вполне конкретные планы на украинском направлении. И раз уж там принялись вкладывать в их реализацию собственные силы и средства, наивно было бы предполагать, что от этих планов легко откажутся – даже в нынешних непростых обстоятельствах. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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