Украинский обыватель скоро потеряет всё, покорно поддакивая оголтелым «патриотам» – политолог • 57 • Украина

Украинские патриоты занимаются тем, что бегают по соцсетям и новостным сайтам от одного события, задевающего их патриотические чувства, к другому, оставляя тысячи комментариев под сообщениями о том, что украинская фабрика производит игрушки с российской символикой, украинский мясокомбинат производит колбасу с «неправильным» названием, что Россия присвоила украинской борщ и прочее.



Если так будет продолжаться, то скоро у покорно согласного с ними обывательского большинства не будет ни украинской колбасы, ни игрушек, ни продуктов для борща.



Об этом в эфире канала Перший Козацький заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций.



«Это люди, которые, казалось бы, должны любить родину, уважать своих соотечественников, сограждан, свою какую-то историю, культуру чтить, поддерживать экономику, потому что эффективная экономика позволяет развивать культуру и язык. Но при этом каким-то реальным, важным значимым событиям они практически внимания не уделяют. А какие-то такие символические знаки – они привлекают бурное, массовое внимание. Сбегается сразу на каждый такой знак толпа, начинается ор, визг, топот, желательно какую-то репрессию массовую устроить, еще что то там грабануть при случае, но тоже такая дополнительная опция.



Проходят буквально дни, а иногда и часы – тут же внимание переключается на другое, причем с той же истеричной интенсивностью. Дальше еще произошло какое-то событие, и на третьем событии, то есть буквально через пару дней, о том, что было совсем недавно и вызывало тут массовую истерию, уже все совсем забыли.







Можете посмотреть в соцсетях, почитать какую-то новость о советской колбасе либо об эпохальных археологических изысканиях в Одессе, либо о борще – вы увидите, что там идут сотни, тысячи комментариев, потом – как отрезало. Это значит, что где-то появился какой-то новый знак, новый огонек – и все мотыльки дружно понеслись туда.



Украинские патриоты делают это не просто так, они это делают с одобрения широкой общественности. Если закрывать предприятие, выгонять десятки и сотни людей на улицу, потому что они неправильно назвали свой продукт или не такой логотип на него нарисовали, или не там взяли заказ у заказчика, то бурно на это реагирует агрессивное меньшинство, небольшое меньшинство. Но есть большое скопление людей, и вот это молчаливое, согласное и покорное большинство, оно поддерживает это агрессивное меньшинство, агрессивное собрание украинских патриотов одобряя это все – ну да, нельзя такое рисовать, не стоило так называть, ну борщ это же у нас слямзили, конечно.



И вот этот поддакивающий обыватель на самом деле закладывает себе под задницу мину замедленного действия, которая рано или поздно как бы разорвет его уютный мир. И если все будет продолжаться вот так и дальше, если украинские патриоты будут реагировать на знаки, игнорируя действительно важные события, если обыватели будут поддакивать и одобрительно кивать, то пройдет какое-то небольшое время, и украинские патриоты, и одобряющие их обыватели на Новый год будут сидеть под елкой украшенной китайскими новогодними игрушками, закусывать белгородской колбасой или брянской курицей, а те, кто не может себе позволить колбасу, будут сивуху борщом заедать.



Причем борщ этот (исконно украинский) будет сварен из ингредиентов, которые имеют российское, польское, турецкое, египетское происхождение. Так будет неизбежно, потому что если бегать за знаками, то на какую-то содержательную деятельность времени, сил, энергии – просто не останется», – заключил политолог.

Украинские патриоты занимаются тем, что бегают по соцсетям и новостным сайтам от одного события, задевающего их патриотические чувства, к другому, оставляя тысячи комментариев под сообщениями о том, что украинская фабрика производит игрушки с российской символикой, украинский мясокомбинат производит колбасу с «неправильным» названием, что Россия присвоила украинской борщ и прочее.Если так будет продолжаться, то скоро у покорно согласного с ними обывательского большинства не будет ни украинской колбасы, ни игрушек, ни продуктов для борща.Об этом в эфире канала Перший Козацький заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций.«Это люди, которые, казалось бы, должны любить родину, уважать своих соотечественников, сограждан, свою какую-то историю, культуру чтить, поддерживать экономику, потому что эффективная экономика позволяет развивать культуру и язык. Но при этом каким-то реальным, важным значимым событиям они практически внимания не уделяют. А какие-то такие символические знаки – они привлекают бурное, массовое внимание. Сбегается сразу на каждый такой знак толпа, начинается ор, визг, топот, желательно какую-то репрессию массовую устроить, еще что то там грабануть при случае, но тоже такая дополнительная опция.Проходят буквально дни, а иногда и часы – тут же внимание переключается на другое, причем с той же истеричной интенсивностью. Дальше еще произошло какое-то событие, и на третьем событии, то есть буквально через пару дней, о том, что было совсем недавно и вызывало тут массовую истерию, уже все совсем забыли.Можете посмотреть в соцсетях, почитать какую-то новость о советской колбасе либо об эпохальных археологических изысканиях в Одессе, либо о борще – вы увидите, что там идут сотни, тысячи комментариев, потом – как отрезало. Это значит, что где-то появился какой-то новый знак, новый огонек – и все мотыльки дружно понеслись туда.Украинские патриоты делают это не просто так, они это делают с одобрения широкой общественности. Если закрывать предприятие, выгонять десятки и сотни людей на улицу, потому что они неправильно назвали свой продукт или не такой логотип на него нарисовали, или не там взяли заказ у заказчика, то бурно на это реагирует агрессивное меньшинство, небольшое меньшинство. Но есть большое скопление людей, и вот это молчаливое, согласное и покорное большинство, оно поддерживает это агрессивное меньшинство, агрессивное собрание украинских патриотов одобряя это все – ну да, нельзя такое рисовать, не стоило так называть, ну борщ это же у нас слямзили, конечно.И вот этот поддакивающий обыватель на самом деле закладывает себе под задницу мину замедленного действия, которая рано или поздно как бы разорвет его уютный мир. И если все будет продолжаться вот так и дальше, если украинские патриоты будут реагировать на знаки, игнорируя действительно важные события, если обыватели будут поддакивать и одобрительно кивать, то пройдет какое-то небольшое время, и украинские патриоты, и одобряющие их обыватели на Новый год будут сидеть под елкой украшенной китайскими новогодними игрушками, закусывать белгородской колбасой или брянской курицей, а те, кто не может себе позволить колбасу, будут сивуху борщом заедать.Причем борщ этот (исконно украинский) будет сварен из ингредиентов, которые имеют российское, польское, турецкое, египетское происхождение. Так будет неизбежно, потому что если бегать за знаками, то на какую-то содержательную деятельность времени, сил, энергии – просто не останется», – заключил политолог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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